Katowicki kampus biurowy wchodzi do gry

Pierwszy budynek kampusu to siedmiokondygnacyjny biurowiec o łącznej powierzchni blisko 21 tys. mkw. Deweloper zaczął budowę w maju 2018 roku. Wszystkie prace przy budynku przebiegły zgodnie z harmonogramem i już od stycznia pracownicy DAZN, cyfrowego lidera w branży mediów sportowych na świecie, oferującego usługę live streamingu przenieśli się do nowego biura. W kolejnych tygodniach wprowadzą się tu kolejne firmy.

– Firmy między innymi takie jak DAZN, STATS, Honeywell już przenoszą swoje siedziby do Face2Face. Medicover Polska otworzy tutaj świetnie wyposażone centrum medyczne. Kluczowym argumentem przemawiającym za wyborem naszego projektu przez najemców jest jego lokalizacja – centrum Katowic. Plan wynajmu pierwszego etapu zrealizowaliśmy już w 93 proc. Pozostałe powierzchnie są zarezerwowane jako ekspansje dla najemców – mówi Joanna Nicińska, Dyrektor Regionalna w dziale biur Echo Investment. – Wiedzieliśmy, że to nowe miejsce na biznesowej mapie miasta od momentu oddania do użytkowania będzie tętniło życiem. Wspólnie z fantastycznymi najemcami tworzymy nowy kawałek miasta. Face2Face Business Campus to miejsce zaprojektowane w podejściu zrównoważonym i uwzględniające nasze wieloletnie doświadczenie. Wszyscy obserwujemy zmiany zachodzące na rynku pracy i to, jak wpływają one na nasze życie – nie tylko zawodowe, również prywatne. Ta przestrzeń, w której ludzie realizują swoje służbowe obowiązki ma zachęcać do podnoszenia poprzeczki, sprzyjać rozwojowi, a jednocześnie pozwalać na swobodę, nawiązywanie relacji i integrację. Szczególnym magnesem w projekcie są przestrzenie wspólne – boisko do gry, które będzie spełniać też rolę miejsca spotkań czy amfiteatru, zielone patio z siedzeniami i wiśniowy sad, strefa lunchowa ze stolikami zewnętrznymi zlokalizowana między restauracjami w obu budynkach. Będzie można z nich w pełni korzystać po zakończeniu budowy całego kampusu czyli jeszcze w tym roku – dodaje.

