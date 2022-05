Katowicki rynek biurowy bije rekordy. Pokonał już Łódź i Poznań

Autor: PropertyNews.pl

Dodano: 11 maj 2022 17:59

Katowice należą do rynków biurowych o mniejszej skali niż wiodące ośrodki biznesowe, jednak ostatnie lata przyniosły miastu dynamiczny rozwój. Miniony kwartał to rekordowo wysoka nowa podaż i relatywnie wysoki popyt, co wpłynęło na wzrost wskaźnika pustostanów do najwyższego poziomu w historii tego rynku.