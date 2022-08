Kawa Julius Meinl - Producent i dostawca kawy i herbaty do Twojego biura

Trudno wyobrazić sobie biuro bez kawy i herbaty. Filiżanka aromatycznej kawy, czy herbaty to znak, że dbamy o dobre samopoczucie oraz zadowolenie naszych pracowników, klientów i przyszyłych kontrahentów. To gest gościnności, którego nie może zabraknąć, niezależnie do tego, jakiego rodzaju rozmowy są prowadzone – bardziej lub mniej oficjalne. Dobra kawa to już podstawowy element standardu w każdym biurze, jak również jeden z profitów takich jak opieka medyczna czy karta multisport.

Kawa i herbata w biurze – motywuje do pracy i sprzyja integracji

Kawa i herbata to nie tylko miły przerywnik w pracy, ale również okazja do integracji pracowników, wymiany informacji oraz doświadczeń. Dyskusje przy filiżance mogą doprowadzić do powstania ciekawych i kreatywnych pomysłów, które następnie będą mogły zostać zrealizowane. Kto wie, być może kawa natchnie pracowników do wprowadzenia innowacji, które zmienią oblicze firmy?

Dlatego tak ważne jest, aby kawa i herbata były dostarczone zawsze przez doświadczonego dystrybutora. Julius Meinl, którego historia sięga 1862 roku dostarcza kawę dbając o każdym element tworzenia legendarnego smaku, już od plantacji, poprzez komponowanie mieszanek, aż po najwyższej jakości smak w każdej filiżankce kawy wypalanej we Włoszech.

Jaka kawa i herbata będą najlepsze do biura?

Nie da się trafić w gust wszystkich pracowników oraz odwiedzających biuro, jednak istnieje kilka zasad, dzięki którym kawa i herbata będą smakowały niemal wszystkim. Przede wszystkim najważniejsza jest jakość napojów, kawa powinna być w ziarnach, aby możliwe było zmielenie jej tuż przed podaniem.

Pomocny będzie dobry wydajny oraz regularnie czyszczony ekspres. W biurach o niskim zatrudnieniu doskonale sprawdza się ekspres na profesjonalne kapsułki z prawdziwą kawą, które Julius Meinl również posiada w swojej osercie.

Do kaw mlecznych, które najczęściej spożywane są w biurze wyposażonym w ekspres do kawy, najlepiej sprawdzą się kawy średnio lub ciemno palone. Doskonałe będą również mieszanki Arabiki z Robustą, które doskonale pasują do mleka, a jednocześnie mają większą zawartość kofeiny – a tym samym lepiej pobudzają do pracy. Równie dobre będą kawy 100% Arabica, zwłaszcza z terenów Ameryki Południowej oraz Środkowej, które charakteryzują się łagodnym smakiem i mniejszą kwasowością.

A co z herbatą? Najbardziej uniwersalna będzie herbata czarna oraz często wybierana herbata zielona. Najlepiej od tego samego dostawcy co kawa, będzie to ogromnym ułatwieniem dla obsługi biura. Dobrym wyborem będą również herbaty owocowe, ewentualnie popularne zioła, takie jak mięta lub rumianek. Jeśli zastanawiamy się nad herbatą sypaną lub w torebkach, w biurze łatwiejsza w użyciu będzie herbata w torebkach, do której nie potrzeba zaparzacza. Wystarczy po odpowiednim czasie parzenia po prostu wyjąć i wyrzucić saszetkę.

Skontaktuj się z doradcą Julius Meinl, który doradzi przy wyborze smaku i przygotuje kompleksową ofertę dla Twojego biura biuro@meinlcoffee.pl.