Ostatnie dwa lata zmieniły podejście do organizacji środowiska pracy w większości firm. Kemira wykorzystała ten nowy trend do zmian w swoim biurze. Za realizację w formule design & build odpowiada Interbiuro.

Biuro inspirowane urokami Trójmiasta zaprojektowane i zrealizowane przez Interbiuro.

Gdańsk to doskonałe miejscem do pracy, na co wskazuje liczba nowych projektów na rynku biurowym realizowanych obecnie w tym mieście.

Jednym z nich była rearanżacja 3,2 tys. mkw. w kompleksie biurowym Alchemia zrealizowana przez Interbiuro w formule design & build dla fińskiej firmy z branży chemicznej Kemira.

O przyświecających Inwestorowi celach opowiada Marta Kamińska-Olczak F&A Senior Manager, Kemira Business Service Center w Gdańsku

- W Centrum Biznesowym Kemira w Gdańsku rozpoczęliśmy projekt, którego celem miało być odświeżenie biura, ale i wprowadzenie zmian funkcjonalnych, aby jak najtrafniej dopasować się do wówczas krystalizującego się modelu pracy hybrydowej - wyjaśnia Marta Kamińska-Olczak.

Biuro Kemira, realizacja Interbiuro w formule design & build, fot. Szymon Polański

Wizją pracowników firmy Kemira była przestrzeń pragmatyczna, ale jednocześnie estetyczna i atrakcyjna dla użytkownika. Cel to miejsce promujące współpracę, kontakty międzyludzkie, ale również umożliwiające indywidualną pracę w skupieniu. Nowe biuro miało być mekką różnorodności i integracji - opisuje - Marta Kamińska-Olczak.

Biuro Kemira, realizacja Interbiuro w formule design & build, fot. Szymon Polański

- Przetarg na usługodawcę typu „design & build” poprzedziło stworzenie listy warunków sine qua non. Firma Interbiuro nie tylko te warunki spełniła, ale i pozytywnie zaskoczyła nietuzinkowym pomysłem aranżacji wnętrz - dodaje Marta Kamińska-Olczak.

Biuro Kemira, realizacja Interbiuro w formule design & build, fot. Szymon Polański

Biuro Kemira, realizacja Interbiuro w formule design & build, fot. Szymon Polański

Biuro na miarę hybrydy

Do zadań architektów i projektantów Interbiuro należało stworzenie wnętrza sprzyjającego pracy hybrydowej (praca w biurze na zmianę z pracą zdalną). Modernizacja biura miała zachęcić pracowników do częstszego przychodzenia do biura.

- W projekcie chcieliśmy pokazać Trójmiasto - mówią projektanci. - Stąd pojawiły się elementy nawiązujące do trójmiejskich symboli – Stoczni, Parku Reagana czy Molo w Sopocie. Przy projektowaniu wnętrza wykorzystaliśmy istniejące już wyposażenie należące do Kemiry: wybrane meble oraz część oświetlenia. Z szacunku dla środowiska nie wyrzucamy rzeczy, które są dobre i mogą zostać wykorzystane lub wkomponowane w projekt. Zaprosiliśmy również do współpracy lokalnych twórców – Aleksa Skrok oraz Wakeputime (murale na ścianach). Całość powstała zgodnie ze zgłoszonym przez Inwestora budżetem. Projekt wykonało Interbiuro w systemie design&build przy współpracy z trójmiejską pracownią W.M. Spectrum.

Biuro Kemira, realizacja Interbiuro w formule design & build, fot. Szymon Polański

Biuro Kemira, realizacja Interbiuro w formule design & build, fot. Szymon Polański

Biuro Kemira, realizacja Interbiuro w formule design & build, fot. Szymon Polański

Biuro Kemira, realizacja Interbiuro w formule design & build, fot. Szymon Polański

- Stworzyliśmy pracownikom domowe warunki, z różnorodną przestrzenią dostosowaną do różnych typów pracy – indywidualnej, grupowej oraz zespołowej. Żaden z pracowników, zgodnie z nową, coworkingową koncepcją, nie ma przypisanego stałego miejsca pracy, dlatego wprowadziliśmy do przestrzeni lockersy ( przerobione z zastanych szaf ), w których każdy z pracowników może przechowywać osobiste rzeczy - dodali architekci.

Biuro Kemira, realizacja Interbiuro w formule design & build, fot. Szymon Polański

Biuro Kemira, realizacja Interbiuro w formule design & build, fot. Szymon Polański

Powstały też miejsca do socjalizacji i pracy w atmosferze mniej formalnej.

Wnętrza inspirowane klimatem Gdańska

Na piętrze dziewiątym, gdzie znajduje się główne wejście i strefa reprezentacyjna zaprojektowaliśmy tzw. town hall inspirowany historycznymi wnętrzami gdańskich kamieniczek.

Biuro Kemira, realizacja Interbiuro w formule design & build, fot. Szymon Polański

Biuro Kemira, realizacja Interbiuro w formule design & build, fot. Szymon Polański

Biuro Kemira, realizacja Interbiuro w formule design & build, fot. Szymon Polański

Posadzka w kolorach piaszczystej plaży prowadzi do głównych sal konferencyjnych które umożliwiają okazjonalne spotkania wszystkich pracowników w jednym czasie.

Biuro Kemira, realizacja Interbiuro w formule design & build, fot. Szymon Polański

Biuro Kemira, realizacja Interbiuro w formule design & build, fot. Szymon Polański

Pomiędzy salami konferencyjnymi powstała mobilna ściana, która oddziela część przestrzeni od reszty – po złożeniu ścian powstaje jedna wielka otwarta przestrzeń.

Na kawę w dobrym designie

- Dodatkowo w bezpośrednim sąsiedztwie umieściliśmy kącik kawowy razem z mały aneksem kuchennym. Szczególnym miejscem jest zaprojektowana przez architektów z W.M. Spectrum zabudowa, w której mieszczą się dodatkowe lockersy oraz trzy budki telefoniczne. Zabudowa inspirowana była gdańskim falowcem mieszczącym się w gdańskiej dzielnicy Przymorze (drugi pod względem długości budynek mieszkalny w Europie). Na piętrze 9 znajduje się również przestronna, przeszklona przestrzeń jadalni wraz z kącikiem kawowym nawiązującą do Gdańskiego Parku Reagana. Odpowiadając na wspaniałe walory głównego parku w Gdańsku zaprojektowaliśmy indywidualne miejsca pracy wśród zieleni, które zwieńczone są muralem Wakeuptime - opisują autorzy realizacji.

Biuro Kemira, realizacja Interbiuro w formule design & build, fot. Szymon Polański

Przy projektowaniu przestrzeni piętra 8 inspirowaliśmy się Portem oraz Stocznią i obecnymi w nich kontenerami. W kontenerach wydzieliliśmy małe sale konferencyjne do prac w grupach. Na ścianie natomiast powstał mural przedstawiający budynek stoczni autorstwa Aleksa Skrok.

Biuro Kemira, realizacja Interbiuro w formule design & build, fot. Szymon Polański

Biuro Kemira, realizacja Interbiuro w formule design & build, fot. Szymon Polański

Pietro 8 jest piętrem sal konferencyjnych – pracownicy znajdą tu sale mogące pomieścić 6-10 osób, w których mogą się odbywać wideokonferencje. W jadalni, gdzie znajduje się kolejny mural (również autorstwa Aleksa), tym razem przedstawiający ulicę Elektryków – kultowe miejsce do spotkań na terenie Stoczni Gdańskiej, funkcję stołów i ławek pełnią metalowe beczki.

- Na piętrze 7 stworzyliśmy przestrzeń inspirowaną Oliwą i Parkiem Oliwskim. Powstała tu zabudowa oddzielająca ciąg pieszy od biurek pracowników, co zapewniło ciszę i możliwość koncentracji. Przepierzenia znajdujące się na tym piętrze inspirowane są Aleją Lipową zlokalizowaną w Parku Oliwskim – Aleja została zaprojektowana tak, że na jej wschodnim końcu jest ujęty szpalerem drzew staw, który przez długie lata tworzył iluzję zwaną Książęcym Widokiem (optycznie staw łączył się z wodami odległej o kilka kilometrów Zatoki Gdańskiej). Naszą Aleję na 7 piętrze wieńczy także widok na Zatokę Gdańską. Na tym piętrze również powstał mural – Wakeuptime – obrazujący życie w Oliwie. Dopełnieniem piętra są przestrzenie pracy na wzór oliwskich kawiarni gdzie przy pysznej kawie można w spokoju zebrać myśli. Realizacja projektu przebiegała w dwóch etapach, tak aby część biura mogła normalnie funkcjonować - opisują architekci Interbiuro.

Biuro Kemira, realizacja Interbiuro w formule design & build, fot. Szymon Polański

Projekt został przeprowadzony zgodnie z harmonogramem, w sposób zadowalający wszystkie strony. - Będąc na każdym piętrze nie tylko wiesz od razu, że jesteś w firmie Kemira, ale chłoniesz też miasto Gdańsk, widząc najbardziej charakterystyczne symbole miasta takie jak falowiec, stocznia czy Park Oliwski. Witamy w Kemira Gdańsk - ocenia Marta Kamińska-Olczak F&A Senior Manager Kemira Business Center w Gdańsku.

