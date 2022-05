Keywords Studio wynajmuje blisko 10 tys. mkw. w Katowicach

Keywords Studios, gigant branży gamingowej, zajmie niemal 9,3 tys. mkw. w jednej z wież biurowych Global Office Park w Katowicach. To jedna z największych jak do tej pory transakcji najmu na rynku biurowym w 2022 roku.

Keywords Studios zatrudni w Katowicach ponad 1000 specjalistów.

zatrudni w Katowicach ponad 1000 specjalistów. Gigant branży gamingowej na nową siedzibę w Katowicach wybrał wieżowiec Global Office Park.

Katowice są jednym z największych, szybko rozwijających się rynków regionalnych w Polsce. Szczególnie prężnie działają tu firmy z sektora IT oraz innych nowoczesnych usług dla biznesu. W efekcie w 2021 roku w stolicy Górnego Śląska popyt na powierzchnie biurowe przekroczył 53,4 tys. mkw. Tylko w I kw. 2022 roku popyt na biura w Katowicach osiągnął poziom 29,4 tys. mkw., co oznacza 1,5-krotny wzrost w stosunku do I kw. 2021 roku. Od początku stycznia do końca marca w Katowicach deweloperzy oddali do użytku ponad 116 tys. mkw. powierzchni biurowej, z czego ponad 55 tys. mkw. powierzchni to flagowy projekt Cavatina Holding – wieże Global Office Park.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

W gronie organizacji rosnących w siłę na katowickim rynku znajduje się Keywords Studios – podmiot współpracujący z renomowanymi partnerami branży gier wideo, których wspiera w procesie tworzenia największych tytułów AAA. Wśród firm, z którymi pracuje Keywords Studios, wymienić można takie marki, jak Ubisoft, Electronic Arts, Warner Bros, XBOX Game Studios czy Microsoft. Firma ma ponad 70 studiów zlokalizowanych strategicznie w 23 krajach na 5 kontynentach, od niemal 4 lat jest obecna również na Górnym Śląsku, gdzie w najbliższych miesiącach dołączy do grona najemców Global Office Park w Katowicach.





Branża gamingowa przeżywa boom. Dynamiczny rozwój nie ominął również naszej organizacji. Od 2018 roku zatrudnienie w naszym oddziale wzrosło ponad 20-krotnie i oczywiście na tym nie poprzestajemy - zapowiadają Łukasz Szewczyk i Łukasz Błaszczak, zarządzający największą linią serwisową Functionality Quality Testing firmy Keywords Studios.

Pozostałe dwa działy – Player Support (wsparcie gracza) i Localization Quality Assurance (zapewnienie jakości lokalizacji) – również prężnie się rozwijają. O skali rozwoju świadczy fakt, że docelowo firma zajmie w budynku A1 inwestycji Cavatina Holding prawie 9,3 tys. mkw. To jak do tej pory największa umowa najmu na rynku biurowym w Katowicach w tym roku.



Ze względu na wzrost zatrudnienia w naszym studiu (w tej chwili jest to już ponad 1000 osób!) i na kończące się w tym roku okresy najmu, podjęliśmy decyzję o przeniesieniu naszego katowickiego biura do nowej lokalizacji – Global Office Park. Łącznie zajmiemy co najmniej siedem kondygnacji, poczynając od najwyższego, 24. piętra. Proces naszej przeprowadzki zostanie podzielony na dwa etapy. W czerwcu w nowej lokalizacji zagoszczą działy wsparcia i pierwsza linia serwisowa. W październiku dołączy do nich większość firmy - informuje Emilia Kubiec, Office Manager w Keywords Studios.





To nasza największa inwestycja w Katowicach, a zarazem największe wyzwanie logistyczne. Na szczęście Cavatina stworzyła dogodne warunki do rozwoju naszej infrastruktury" - dodaje Tomasz Figacz, IT Manager.

W transakcji najemcę w wspierała międzynarodowa firma doradcza Cushman & Wakefield.

Global Office Park to wielofunkcyjny zespół budynków składający się z części biurowej, usługowej i mieszkalnej. Biura, oprócz oddanego już do użytku i w pełni wynajętego budynku C, będą znajdować się także w dwóch 25-piętrowych wieżach o wysokości 104 m każda i łącznej powierzchni 55,2 tys. mkw. W trzeciej wieży powstanie 670 mieszkań na wynajem od Resi Capital. Podstawą wszystkich trzech wieżowców będzie 5-kondygnacyjne podium z miejscem dla gastronomii, punktami usługowymi i sklepami. Mieszkańcy oraz najemcy kompleksu zyskają dostęp do stref zieleni i relaksu stworzonych na tarasach zajmujących 2,3 tys. mkw. powierzchni. Nieruchomość zlokalizowana jest przy skrzyżowaniu ulic Mickiewicza i Dąbrówki w Katowicach.





Gaming i cała branża IT to jeden z najdynamiczniej rozwijających się w Katowicach sektorów, o czym najlepiej świadczy jej duże zainteresowanie powierzchniami biurowymi w Global Office Park - mówi Tomasz Zydorek, Leasing Director w Cavatina Holding.

- Umowa podpisana przez nas z kolejną znaną, renomowaną marką, jaką jest Keywords Studios, oznacza, że wieża biurowa A1 naszego kompleksu jest już praktycznie całkowicie wynajęta. Niemal 9,3 tys. mkw. nowoczesnej przestrzeni biurowej w centrum miasta pozwoli na stworzenie optymalnego środowiska pracy dla zespołów najemcy. Przypomnę, że wśród innych marek z sektora IT, które korzystać będą z biur w Global Office Park, jest między innymi ING Tech z ponad 16,6 tys. mkw. wynajętej powierzchni- dodaje Zydorek.