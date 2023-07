Keywords Studios, globalny gigant branży gier wideo, rozwija swoją obecność w Polsce – po Katowicach, gdzie zatrudnienie znalazło już 1300 specjalistów, to właśnie we Wrocławiu utworzony zostanie kolejny liczny zespół ekspertów w tej dziedzinie.

Holding, będzie odpowiadać także za prace fit-out na niemal 4 tys. mkw. powierzchni. Oddanie do użytku biurowca Quorum Office Park A planowane jest na początek 2024 roku.

W 2022 roku Keywords Studios zadecydowało o przeniesieniu swojego katowickiego biura do innej sztandarowej inwestycji Cavatina Holding – Global Office Park.

W tym roku firma zwiększyła tam jeszcze powierzchnię najmu do ponad 13 tys. mkw.

W 2024 roku Keywords Studios otworzy swój kolejny oddział w Quorum Office Park, który obecnie powstaje w centrum Wrocławia, tuż nad Odrą.

Keywords Studios z ogromną satysfakcją kontynuuje swój rozwój w Polsce poprzez ekspansję do Wrocławia. Katowice szybko stały się kluczową lokalizacją dla dostarczania naszych usług klientom z branży gier na całym świecie. Bez poświęcenia i ciężkiej pracy katowickiego zespołu nie bylibyśmy w stanie rozwijać się tak prężnie w Europie. Cieszymy się z możliwości utworzenia nowego zespołu w kolejnym mieście Polski -mówi Rhonda Cottingham, FQA Service Line Director w Keywords Studios.

- Katowice to największe studio należące do grupy Keywords Studios w Europie. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, firma podjęła kolejną strategiczną decyzję, inwestując w rozszerzenie działalności w Polsce o oddział we Wrocławiu. W Katowicach zbudowaliśmy atrakcyjne i przyjazne rozwojowi środowisko pracy. Chcemy zrobić to samo we Wrocławiu, wchodząc na kolejny duży rynek pracy w branży technologii informatycznych i gier wideo. Lokalizacja i standard biura są ważnymi czynnikami w tym procesie - przekonuje Chris Bewick, FQA Regional Director for Eurasia w Keywords Studios.

Wielofunkcyjny kompleks Quorum, łączący przestrzenie biurowe, mieszkaniowe, strefy relaksu oraz ofertę usługowo-handlową, wyróżnia się także atrakcyjną architekturą oraz widokiem na Odrę pozwalającymi na kreowanie nowoczesnego środowiska pracy. Walory te doceniają rozwijające się firmy, którym zależy na przyciągnięciu i utrzymaniu talentów – podobnie jest w przypadku Keywords Studios, który w ubiegłym miesiącu został wyróżniony nagrodą Przyjazne Miejsce Pracy przez Manpower Polska.



Chociaż Wrocław jest drugim największym w Polsce regionalnym rynkiem biurowym, to skala działania, potrzeby biznesowe, w zakresie standardu i rozwiązań technicznych Keywords Studios sprawiają, że nie każda inwestycja mogła spełnić oczekiwania firmy. Dzięki temu, że wcześniej wspieraliśmy Keywords w procesie poszukiwania idealnego miejsca na stworzenie warunków do zintegrowania wszystkich jej zespołów w Katowicach – dobrze poznaliśmy potrzeby i oczekiwania pracowników Keywords. Centralna lokalizacja, duże powierzchnie pięter dające możliwość aranżacji funkcjonalnych i atrakcyjnych przestrzeni do pracy i wspólnego spędzania czasu to atuty Quorum, które oprócz dużej skali całego projektu i jego wielofunkcyjnego charakteru, zostały docenione przez naszego klienta. Dużym wyróżnieniem dla nas jest, że firma Keywords zdecydowała się na kolejnym rynku na wybór sprawdzonych partnerów, zarówno Cushman & Wakefield jak i Cavatina Holding jako dewelopera - mówi Michał Galimski, Head of Regional Markets, Cushman & Wakefield.

Biurowiec Quorum A zaoferuje swoim najemcom ponad 18 tys. mkw. powierzchni biurowej klasy A, rozmieszczonych na 12 kondygnacjach wraz z ok. 1 tys. mkw. lokali usługowo-handlowych. Co ważne, co najmniej 30% energii zużywanej w tym budynku będzie pochodziło z odnawialnych źródeł energii.



- Quorum to nie tylko ciekawa architektura i idealne położenie na mapie Wrocławia. To także szereg nowoczesnych rozwiązań, które czynią ten projekt komfortowym i efektywnym kosztowo. W przemyślany sposób zaplanowaliśmy także mix funkcji, aby uzupełnić miejską infrastrukturę i stworzyć miejsce tętniące życiem nie tylko w godzinach pracy. Keywords Studios dołącza do grona firm z branży gier wideo oraz IT, które uznają naszą najnowszą wrocławską inwestycję za najlepsze miejsce do dalszego rozwoju - komentuje Patryk Czernik, Leasing Director w Cavatina Holding.

Cały kompleks Quorum docelowo dostarczy na wrocławski ok. 85 tys. mkw. powierzchni biurowej w ramach czterech budynków. W piątym budynku powstają mieszkania od Resi Capital przygotowywane w najwyższym standardzie. Użytkownicy i mieszkańcy Quorum będą mogli także korzystać z nowej promenady nad rzeką.

W parterze obiektów Quorum znajdą się lokale usługowe. Na podium całego kompleksu oraz na poziomie czwartej kondygnacji zaprojektowano tarasy oraz zielone przestrzenie. Ponadto od południowej strony oddanego już do użytku budynku D, po przeciwnej stronie ulicy, powstaną ogólnodostępne tereny zielone i deptak. W całym kompleksie przewidziano ok. 1,5 tys. miejsc postojowych. Wszystkie biurowce Quorum będą poddane certyfikacji BREEAM oraz WELL Health-Safety Rating. Budynek D uzyskał już oba te certyfikaty, w tym BREEAM na poziomie Excellent.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl