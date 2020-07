KGHM sprzedaje dużą działkę pod biurowiec w centrum Wrocławia

KGHM VII Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych wystawił na sprzedaż działkę pod zabudowę biurową zlokalizowaną przy pl. Jana Pawła II we Wrocławiu.

Nieruchomość stanowi teren o łącznej powierzchni 9 667 mkw. częściowo w użytkowaniu wieczystym oraz częściowo we własności spółki celowej należącej do sprzedającego. Pozwolenie na budowę przyznane właścicielom działki dopuszcza wybudowanie dwufazowego kompleksu biurowego o powierzchni 31,8 tys. mkw. GLA. Dolne kondygnacje budynków mogą zostać przeznaczone na lokale handlowo-usługowe.

– Działka znajduje się w ścisłym centrum miasta, gdzie niezwykle trudno znaleźć dziś teren pod zabudowę komercyjną. Wrocław jest drugim po Krakowie miastem regionalnym, gdzie podaż nowoczesnej powierzchni biurowej przekroczyła 1 mln mkw. i wciąż rośnie ze względu na dużą aktywność najemców. Biorąc pod uwagę te czynniki można uznać, że teren należący do KGHM VII FIZAN stanowi obecnie najbardziej prestiżowy grunt biurowy w stolicy Dolnego Śląska. Spodziewamy się, że ta sprzedaż zaliczy się do najważniejszych transakcji 2020 roku we Wrocławiu – mówi Emil Domeracki, dyrektor Działu Gruntów Inwestycyjnych w agencji Colliers International, która reprezentuje właściciela gruntu.

KGHM VII FIZAN koncentruje się na szeroko pojętej ochronie zdrowia oraz aktywnego wypoczynku. W swoim portfelu posiada 4 spółki uzdrowiskowe, prowadzące działalność w kurortach: Polanica, Duszniki, Kudowa, Świeradów, Cieplice oraz Świnoujście, a także wody mineralne sygnowane marką Staropolanka i Wielka Pieniawa, których producentem są Uzdrowiska Kłodzie S.A. – Grupa PGU. Wyłącznym akcjonariuszem Towarzystwa jest KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna będąca światowym potentatem w wydobyciu i przetwórstwie miedzi i srebra.