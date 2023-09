KIDS&Co., dwujęzyczne przedszkole z oddziałem żłobkowym, otworzyło swoją pierwszą placówkę w Katowicach, w Silesia Star.

Na lokalizację marka wybrała biurowiec Silesia Star.

To już piąta filia, którą KIDS&Co. otworzyło w budynku z portfela Globalworth Poland.

Pierwsza placówka KIDS&Co. w Katowicach ma 420 mkw. i cztery sale dydaktyczne – dwie żłobkowe oraz dwie przedszkolne. Lokal ma też osobne wejście i teren rekreacyjny dla najmłodszych. Przedszkole w Silesia Star to jedna z blisko trzydziestu placówek prowadzonych przez KIDS&Co. w całym kraju, w tym piąta, która funkcjonuje w budynku należącym do Globalworth Poland. W efekcie doskonałej współpracy z właścicielem i zarządcą budynku WTT, KIDS&Co. zdecydowało się na pozostanie w najbardziej rozpoznawalnym biurowcu stolicy na kolejne lata i w sierpniu przedłużyła umowę najmu.

Silesia Star. Fot. Mat. pras.

KIDS&Co., podobnie jak inni najemcy, ceni sobie sprawdzone i świetnie skomunikowane lokalizacje, które dają możliwość satysfakcjonującej kontynuacji biznesu. Firma z sukcesem funkcjonuje także w innym biurowcu z portfela Globalworth – wrocławskim West Link. Podobnie jak w przypadku najmu w Warsaw Trade Tower, również ta umowa została przedłużona na kolejne lata. Przedszkole wynajmuje 630 mkw. we wspomnianym budynku i pozostaje w nim przez kolejne siedem lat obok swojego partnera korporacyjnego - firmy NOKIA.

Przedszkole KIDS&Co. Fot. Mat. pras.

- Bazując na wypracowanej relacji z KIDS&Co. oraz doceniając Jego zaufanie zacieśniliśmy współpracę wprowadzając Najemcę na nowy rynek. Kolejna umowa najmu powierzchni w budynku z portfela Globalworth, to także docenienie potencjału naszych lokalizacji i potwierdzenie, że nasze biurowce spełniają wysokie standardy. Taka placówka dodatkowo powiększa liczbę udogodnień w budynku. Jest to szczególnie istotne w czasach, kiedy większość firm pracuje zdalnie. Udostępnienie przedszkola czy żłobka, jest dużym atutem naszych biurowców, ponieważ dodatkowo zachęca pracowników do pracy stacjonarnej i powrotu do biurowej rzeczywistości. Naszym najemcom oferujemy kompleksowe rozwiązania, które często wymagają holistycznego podejścia. Przedszkole w naszych budynkach są tego przykładem i jednocześnie wyróżniają nas na tle konkurencji – mówi Weronika Maria Kuna, Asset Management & Leasing Manager, odpowiedzialna za powierzchnie parterowe w biurowcach Globalworth Poland.

- W naszym biznesie, edukacji i opieki nad najmłodszymi, zaufanie jest bardzo ważne. Stąd doceniamy nie tylko atrakcyjność budynków, ale też profesjonalizm i partnerskie podejście zespołu Globalworth. Wiemy, że w przypadku pojawienia się jakichkolwiek problemów lub wyzwań wspólnie znajdziemy najlepsze rozwiązanie. Dzięki wieloletniej obecności w budynkach Globalworth wiemy, że są one dobrze zarządzane i stale oferują najwyższy standard dla swoich najemców. Wierzymy, że nasza współpraca zmienia świetne biura w wyjątkowe miejsca, które wspierają pracujących rodziców i tworzą ich dobrą energię, co przekłada się na wspólny sukces – mówi Piotr Kulikowski, Prezes Centrum Rozwoju Dziecka sp. z o.o. prowadzącego przedszkola pod marką KIDS&Co.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl