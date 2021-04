Kiedy powrót do biur? Dylematy pracodawców nie mają granic

Według menedżerów i kadry zarządzającej wielu firm, najważniejszą zmienną jest to, ile czasu zajmie zaszczepienie większości pracowników.

Jak podaje New York Times powołując się na dane Kastle Systems, firmy zajmującej się bezpieczeństwem około 3,6 tys. budynków komercyjnych w Stanach Zjednoczonych, do biur w całym kraju przychodzi obecnie około jedna czwarta pracowników. Część najemców zdecydowała się na zmniejszenie zajmowanej powierzchni biurowej. Gazeta podała jako przykład nowojorski Manhattan, gdzie ilość podnajmowanej powierzchni biurowej do wynajęcia wzrosła w zeszłym roku o prawie 50 procent i obecnie stanowi 27 procent całej dostępnej powierzchni. To według Savills, najwyższy wynik od okresu tuż po kryzysie finansowym w 2008 roku.

Jak sytuacja wygląda w Polsce? Z raportu Gi Group, Grafton Recruitment, Wyser i CBRE z marca 2021 r. „Rynek pracy: rok z koronawirusem” wynika, że do biur wróciło już nieco ponad 29 proc. pracowników. 20 proc. ankietowanych chce pracować wyłącznie zdalnie, a 13,63 proc. badanych jedynie w biurze.

Sukcesywnie rośnie jednak grupa menedżerów, którzy uważają, że przebywanie pracowników na wspólnej przestrzeni poprawia współpracę, wspiera rozwój młodszych pracowników i wpływa korzystnie na kulturę organizacyjną firmy.

Kurs na biuro

Dobrym przykładem, według New York Times, jest Mark Rose, dyrektor generalny Avison Young, firmy konsultingowej i zarządzającej nieruchomościami komercyjnymi, który zaapelował do pracowników o powrót do biura w kwietniu. Inne firmy z branży nieruchomościowej umożliwiają pracę z biura coraz większym zespołom tworząc bezpieczne środowisko pracy lub decydując się na modele hybrydowe. Ich zdaniem, powrót do biura większej liczby pracowników pomógłby dodatkowo ożywić centra miast, które od miesięcy były miastami-widmami.

Firmy nieruchomościowe nie są odosobnione w swoich decyzjach i strategiach zakładających powrót do biur. Ponad 68 proc. pracodawców ankietowanych przez PwC stwierdziło, że pracownicy powinni przebywać w biurze co najmniej trzy dni w tygodniu, aby zachować kulturę korporacyjną. Wydaje się jednak, że ich pracownicy mają nieco inne preferencje - ponad 55 proc. osób ankietowanych przez PwC stwierdziło, że wolałoby pracować zdalnie co najmniej trzy dni w tygodniu.