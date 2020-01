Kiedyś kusił home office, dziś coworking









Dodano: 13 sty 2020 10:09

Jak będzie zmieniał się coworking? Na razie robi furorę na rynku pracy. Pracownicy oddelegowani tymczasowo do takiej przestrzeni nie chcą już wracać do bazy. – Możemy przypuszczać, że wkrótce na rozmowach kwalifikacyjnych zaczną pojawiać się pytania od kandydatów: „U którego operatora będę mógł chociaż jeden dzień w tygodniu pracować?”. Do tej pory takim benefitem był home office. Sądzę, że wyprze go coworking – prognozuje Jarosław Pilch, dyrektor działu powierzchni biurowych, reprezentacja najemcy Savills.