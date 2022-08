Kielce idą na kompromis z Grupą MAC

W 2019 roku Grupa MAC przedstawiła wizualizacje inwestycji, która miała powstać przy ulicy Zagnańskiej w Kielcach. Jak podał portal Wyborcza.pl inwestor był związany z posłem KO Adamem Cyrańskim. Projekt wykonany został przez Tera Group i zakładał budowę kompleksu nowoczesnych biurowców. Ich powierzchnia miała docelowo wynosić nawet 60 tys. mkw. Budowa miała rozpocząć się w 2020 roku. Jako pierwszy miał powstać budynek, który dostarczyłby na rynek 13 tys. mkw. Pandemia koronawirusa pokrzyżowała jednak plany Grupie MAC. Inwestor postanowił więc zmodyfikować projekt.

W 2021 roku Grupa MAC chciała do inwestycji wprowadzić funkcję mieszkaniową – poinformował portal Wyborcza.pl. W powstającym wówczas projekcie planu zagospodarowania przestrzennego umieszczono, jak życzył sobie tego inwestor, zapis dopuszczający funkcję mieszkalną. Mieszkania miały stanowić uzupełnienie w budynkach biurowo-usługowych i zajmować do 49 proc. powierzchni użytkowej inwestycji. Nie zgodziła się na to Grupa MAC. Zaproponowała budowę odrębnych budynków mieszkalnych w obrębie kompleksu. Pomysł inwestora zadowolił władze Kielc. Tym samym do konsultacji społecznych trafił projekt planu zagospodarowania przestrzennego, który dopuszcza budowę odrębnych budynków mieszkalnych i biurowych z zachowaniem dotychczasowej proporcji, które wynosiły: 49 proc. mieszkania, a 51 proc. biura i usługi. Projekt zakłada budowę nowoczesnych biurowców z częścią usługową w ramach koncepcji smart city.