Kielecki teren dawnego Dorbudu znajduje nowych nabywców

Wyborcza przypomina, że cenę wywoławczą obniżono z 15,312 do 13,78 mln zł, a potem do ok. 11,271 mln zł. Tycjan Saltarski, syndyk masy upadłościowej Dorbudu powiedział Gazecie, że potencjalny właściciel chce dać około 13 mln zł netto. Kielecka Gazeta Wyborcza domniema, że nabywcą biurowca będzie spółka 4 ECO.

Działki Dorbudu pod Kielcami mają być kupione przez dwóch kieleckich adwokatów. Za około 1,3 mln zł zakupią działki o powierzchni 1,8 tys. mkw. w Masłowie.

Działka w Borkowie dalej czeka na nowego właściciela.