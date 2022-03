Kierunek mixed-use. Te projekty odpowiadają na potrzeby miast

Jakie projekty odpowiadają dziś na potrzeby miast?

Rynek pokazuje, że mieszkańcy i użytkownicy budynków oczekują w dzisiejszych czasach nie tylko funkcjonalnej, ale też atrakcyjnej i przyjaznej przestrzeni, zarówno wewnątrz, jak i w otoczeniu obiektów. Coraz bardziej doceniamy przestrzenie wspólne, dlatego warto w nie inwestować.

Co jest największym wyzwaniem w procesie rewitalizacji zabytkowych obiektów i nadawania im nowych funkcji?

W przypadku adaptacji zabytkowych obiektów najtrudniejsze są aspekty techniczne - zintegrowanie wymogów technicznych z historyczną tkanką, ale też odpowiednie wpisanie funkcji. To wiąże się oczywiście z dodatkowymi kosztami, ale budynki historyczne, mające duszę, odwdzięczają się tzw. genius loci, czyli duchem miejsca, które ma przecież wymierną, np. marketingową wartość.

Księży Młyn w Łodzi, którego część stanowi projekt St. Paul's Developments, stawiany jest w Europie za przykład modelowej rewitalizacji. Jak osiągnąć tak wysoką jakość przy złożonym i rozbudowanym projekcie? W jaki sposób udało się Państwu stworzyć unikalny charakter inwestycji?

Wielkim kulturowym marnotrawstwem byłoby niewykorzystanie potencjału Księżego Młyna i cieszę się, że ten potencjał nie został zaprzepaszczony. Rewitalizowana przestrzeń musi stanowić dla inwestora wartość, której nie da się sprowadzić tylko do przelicznika metrów kwadratowych powierzchni na tysiące złotych. Wtedy łatwiej dbać o detale i próbować ocalić z historycznej tkanki jak najwięcej.

W Textorial Park chcieliśmy zachować postindustrialny charakter miejsca. Pozostałości dawnego magazynu bawełny zostały odrestaurowane, ubytki uzupełnione, stolarka okienna zyskała szprosowe podziały.

Nowe obiekty nawiązują stylistycznie do pofabrycznych zabudowań. Betonowe panele elewacyjne współczesnych budynków mają na przykład „ceglaną” fakturę, korespondującą z obiektami zabytkowymi. Dawna rampa rozładunkowa została odtworzona na podstawie archiwalnych materiałów i zyskała zadaszenie z lekkiej stalowej konstrukcji, przypominającej zadaszenia peronów. Dzięki temu powstała półprywatna przestrzeń dla użytkowników Textorial Park.

W ten sposób zachowaliśmy pamięć o dawnym charakterze miejsca, nadając mu jednocześnie nowe znaczenie funkcjonalne.

Jak ważny w procesie jest kontekst miejsca?

Kontekstu nie należy lekceważyć, stanowi punkt wyjścia do projektowania nowych przestrzeni i funkcjonalności. Narzuca nierzadko, jak w przypadku Księżego Młyna, określoną stylistykę, ale może też inspirować do kontrapunktycznego komponowania przestrzeni. Proces rewitalizacji jest zawsze w pewnym stopniu interpretacją - staramy się poznać materialną warstwę miejsca i zrozumieć jego historię, by móc jak najtrafniej przywrócić je do życia.

Na co będą Państwo zwracać największą uwagę przy realizacji drugiego etapu projektu Textorial Park?

W naszych przedsięwzięciach ważnymi aspektami są zawsze ekologia i to, jak nasza inwestycja będzie oddziaływała na społeczność lokalną. Dlatego staramy się tworzyć obiekty przyjazne zarówno użytkownikom, jak i środowisku naturalnemu, stawiamy na ekologiczne rozwiązania i materiały.

Nie chcemy zawłaszczać przestrzeni. Textorial Park II to nie tylko powierzchnie biurowe, ma to być również miejsce otwarte dla mieszkańców. Podczas projektowania dużo czasu spędziliśmy z architektami definiując nowe funkcje i umiejętnie rozmieszczając je w ramach planowanego kompleksu, jednocześnie rozmawialiśmy o atrakcyjnym zagospodarowaniu terenu przyciągającym odwiedzających. Na parterze projektowanych obiektów znajdą się głównie lokale o charakterze handlowo-usługowym, przewidywana jest nawet filia miejskiej biblioteki. Natomiast wokół budynków planujemy atrakcyjną, wielofunkcyjną przestrzeń miejską z małą architekturą, zachęcającą mieszkańców do wspólnego spędzania czasu.

Czy w Polsce widzą Państwo jeszcze „perełki”, które mogą z powodzeniem sprostać wymogom inwestycji mixed-use?

Budynki mixed-use i ich otoczenie zawsze są atrakcyjniejsze niż obiekty jednofunkcyjne, bo budują ciekawą narrację dotyczącą przestrzeni miasta. W Polsce takie kompleksy powstają obecnie w Warszawie – na przykład otwarta w ubiegłym roku Elektrownia Powiśle o funkcji biurowo-mieszkalno-handlowo-usługowej. W Gdańsku planowana jest Stocznia Cesarska. Obydwie inwestycje związane są z rewitalizacją dawnych budynków poprzemysłowych, podobnie jak Textorial Park. Wszystkie pokrewne obiekty, o odpowiedniej jakości, przyciągają najemców i nowych gości, co z naszego punktu widzenia jest dobrą wiadomością, bo w ten sposób budowana jest świadomość rynku i zapotrzebowanie na podobne inwestycje.