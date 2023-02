Wrocławska kamienica biurowa L’UNI, zrewitalizowana ze szczególnym naciskiem na detale, powiększyła grono najemców o kolejne firmy. Na podpisanie umowy najmu zdecydowały się m.in. Edge One Solutions i LC Capital.

Prace rewitalizacyjne L'UNI zakończyły się we wrześniu 2022 roku.

Nad przebiegiem prac czuwała firma doradcza JP Weber.

Właścicielowi budynku doradzał Knight Frank, który jest agentem wyłącznym odpowiedzialnym za komercjalizację budynku.

LC Capital to firma założona w 2020 roku w Polsce. Skupia się na sektorze funduszy alternatywnych i dedykowanych instrumentów inwestycyjnych. W budynku L’UNI najemca zajął powierzchnię około 300 mkw.

Nasza firma ma butikowy charakter działalności, a wszystkie rozwiązania są indywidualnie planowane i oferowane naszym klientom. Tego samego oczekiwaliśmy od nowego biura. L’UNI z uwagi na swoją historię ma określony charakter, łączący tradycję z nowoczesnością. Idealnie wpasowuje się w wizję LC Capital – dodaje Maciej Podgórski, Członek Zarządu w LC Capital.

Edge One Solutions, firma z sektora IT, zajmie powierzchnię około 200 mkw. Działalność firmy opiera się na definiowaniu, projektowaniu i wdrażaniu rozwiązań technologicznych dla klientów. Swoją ofertę opiera na doświadczonych zespołach IT, które specjalizują się działaniach dla różnych branż, m.in. gamingowej, e-commerce, bankowej, finansowej i produkcyjnej.

Mając na uwadze komfort pracy naszego wrocławskiego zespołu, poszukiwaliśmy przyjaznej przestrzeni w dobrej lokalizacji, a L’UNI idealnie wpisało się w nasze wymagania. Klimat budynku w połączeniu z sąsiadującym Rynkiem oraz rzeką z pewnością pozytywnie wpłynie na work-life balance naszych pracowników, a na tym zależało nam najbardziej - dodaje Paulina Barańska z Edge One Solutions.

- Projekty rewitalizacyjne nigdy nie należą do prostych, ale za to dają wiele satysfakcji, kiedy z przysłowiowego brzydkiego kaczątka wyrasta łabędź. Jesteśmy bardzo dumni z tego jak wygląda i co oferuje L’UNI. Dowodem tego, że inwestycja jest atrakcyjnym produktem są kolejne umowy z najemcami. Ze swojej strony dołożymy wszelkich starań do tego, żeby każda firma czuła się dobrze w naszym budynku - wyjaśnia Grzegorz Piechowiak, Partner Zarządzający w JP Weber, firmy doradczej, która kompleksowo zarządzała projektem i od stycznia 2023 r. również wprowadziła się do budynku L’UNI, zajmując około 560 mkw. powierzchni.

W 2022 roku na wrocławskim rynku biurowym zakończono prace w ramach 7 inwestycji, w tym rewitalizację L’UNI. Szeroka oferta powierzchni biurowej we Wrocławiu powoduje, że najemcy mają duży wybór. Od samego początku mieliśmy świadomość, że to projekt wyjątkowy z uwagi na jego historyczne dziedzictwo oraz dogodne położenie. Cieszę się, że kolejne firmy zdecydowały się na wybór L’UNI przy jednoczesnym wypracowaniu warunków, które satysfakcjonują obie strony – komentuje Anna Patrzyk-Sperzyńska, Associate Director w Knight Frank, która bezpośrednio odpowiada za komercjalizację obiektu.

