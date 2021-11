Klub biznesowy wprowadzi się do DL Tower w Katowicach

Ponad 5 500 mkw. powierzchni znajdujących się w budynku, który do użytku oddany zostanie w I kwartale 2022 roku jest już wynajętych.

Trwają zaawansowane rozmowy z potencjalnymi najemcami w sprawie pozostałych powierzchni w budynku.

- Mamy ambicję stworzyć projekt prawdziwie miastotwórczy, który przez swój zróżnicowany charakter będzie miejscem do pracy, życia i spędzania wolnego czasu dla wszystkich mieszkańców Katowic i ich gości. Chcemy stworzyć nieruchomości komercyjne wraz z przestrzenią, która służyć będzie pracownikom, jako miejsca regeneracji. Także na mieszkańców czekać będą sklepy, kluby fitness, restauracje, kawiarnie, przestrzenie przewidziane pod działalność kulturotwórczą i rekreacyjną, a wszystko to w dzielnicy, która swojego czasu pełniła głównie funkcje przemysłowe. Obecnie ta część Katowic przechodzi metamorfozę i na jej terenie obok nieruchomości komercyjnych powstają infrastruktura komunikacyjna oraz nieruchomości mieszkaniowe – mówi Aneta Kulik, dyrektor ds. komercjalizacji w firmie DL Invest Group, która jest deweloperem DL Tower - Nasz projekt nie tylko odmieni tę dzielnicę, ale ze względu na swoją skalę wpłynie na nowy kształt śląskiej stolicy.

- Nasza nowa siedziba, w jednym z najbardziej spektakularnych budynków w Katowicach, to potwierdzenie naszych ambicji. Tworzymy wyjątkową przestrzeń dla osób przedsiębiorczych, która umożliwia wymianę doświadczeń, edukację i budowanie nowych relacji biznesowych nierzadko prowadzących do wykreowania nowych przedsięwzięć mających potencjał zmiany reguł gry w poszczególnych sektorach. Zapraszamy w nasze szeregi wszystkie aktywne osoby, które chcą się rozwijać i chcą rozwijać swoje biznesowe pomysły – mówi Piotr Grądziuk z Elite Expert Club.

DL Tower to nowoczesny budynek biurowy klasy A, który powstaje w wyjątkowym miejscu Katowic stanowiącym w przyszłości jedną z najważniejszych dzielnic miasta. Doskonała komunikacja publiczna umożliwiająca dojazd z DL Tower do głównego dworca kolejowego Katowic w mniej niż 15 minut, multifunkcyjność, najwyższa jakość wykonania poświadczona niezależną certyfikacją ekologiczną BREEAM oraz obecne i planowane biurowe inwestycje, liczne handlowe i usługowe punkty oraz inne funkcje w najbliższym otoczeniu inwestycji to gwarancja nie tylko wysokiej jakości biura, ale także optymalnego środowiska pracy i życia pracowników naszych najemców. Większość codziennych spraw będą oni mogli załatwić w obrębie naszego projektu bez konieczności przemieszczania się do innych dzielnic miasta – podsumowuje Dominik Leszczyński, CEO DL Invest Group.