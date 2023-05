Benefit Systems S.A. został kolejnym najemcą w The Park Kraków – najnowszym krakowskim projekcie biurowym, realizowanym przez White Star Real Estate i Cain International.

W ramach wynajmowanej powierzchni, Benefit Systems S.A. uruchomi klub fitness pod marką My Fitness Place.

Otwarcie klubu zaplanowane jest na IV kwartał 2023 roku.

Benefit Systems S.A. działa na polskim rynku od ponad dwóch dekad i należy do liderów w dostarczaniu benefitów pozapłacowych. Jest także operatorem ponad 200 klubów fitness, przy obecności na czterech rynkach europejskich.

Pozyskanie partnera takiego jak Benefit Systems S.A., którego nowoczesny klub fitness zajmie ponad 1200 mkw. na parterze w pierwszym budynku The Park Kraków, wpisuje się w naszą strategię budowania projektów, w których nie tylko dobrze się pracuje, ale też spędza czas po pracy. Rosnąca świadomość wpływu sportu na zdrowie i samopoczucie sprawia, że coraz więcej osób wprowadza aktywność ruchową do swojej codzienności. Czerpiąc z koncepcji 15-minutowego miasta, chcemy im to ułatwić – przede wszystkim oszczędzając czas, tworząc zintegrowane społeczności i poprawiając jakość życia. Jesteśmy przekonani, że My Fitness Place będzie stanowił ogromną wartość dodaną dla najemców The Park Kraków, a także dopełni rekreacyjną ofertę skierowaną do mieszkańców Podgórza – mówi Bartosz Prytuła, Managing Partner w White Star Real Estate.

Sieć My Fitness Place to łącznie ponad 15 obiektów znajdujących się w województwie małopolskim, śląskim i opolskim. Klub fitness w The Park Kraków zaoferuje różnorodne zajęcia fitness, a także strefy: maszyn, treningu funkcjonalnego i cardio. Nie zabraknie także strefy odnowy biologicznej i relaksu z sauną suchą czy sauną infrared (na podczerwień), z której korzystanie wpływa na poprawę kondycji fizycznej i psychicznej. Co istotne dla wielu osób, klub będzie honorował karty MultiSport.

Otwarcie jednego z naszych klubów My Fitness Place w kompleksie The Park Kraków, który projektowano z myślą o dobrym samopoczuciu ludzi, wpisuje się w naszą misję propagowania zdrowego stylu życia opartego na aktywności fizycznej i pracy w warunkach work-life-balance. Proponowane przez nas formy treningowe są oparte na najnowszych badaniach i trendach, które potwierdzają, że aktywność fizyczna stała się nieodłącznym elementem dbania o siebie, zarówno w sferze wyglądu i zdrowia fizycznego, jak i od strony mentalnej. Znajduje to odzwierciedlenie w naszej ofercie, która doskonale odpowiada na wszystkie wspomniane wcześniej potrzeby. Dlatego wśród oferowanych przez nas zajęć znajdują się zarówno zajęcia prozdrowotne, wspierające uprawianie sportów amatorskich jak i minimalizujące skutki wszechobecnego stresu – mówi Tomasz Groń, dyrektor zarządzający klubami fitness należącymi do Benefit Systems.

Sport i rekreacja wpisują się w ideę działalności The Park Kraków. W ubiegłym roku na terenie kompleksu powstała letnia przestrzeń Shuvary Park ze strefą relaksu, boiskami i infrastrukturą sportową. Regularnie organizowano m.in. takie wydarzenia jak: bezpłatne kino letnie, joga na świeżym powietrzu, warsztaty kreatywne, różnego rodzaju festiwale oraz liczne atrakcje dla najmłodszych. Strefa została ponownie otwarta 13 maja 2023 r., a – jak zapewnia inwestor – tegoroczna oferta jest jeszcze ciekawsza. Obejmuje ona również współpracę z klubem My Fitness Place, w ramach której odbywają się m.in. joga, Power Pilates oraz Zumba.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, w The Park Kraków powstała także rozbudowana infrastruktura dla rowerzystów (szatnie, prysznice i stojaki na rowery), która wspiera pracowników The Park w wyborze tego ekologicznego środka transportu i korzystania z licznych ścieżek rowerowych istniejących w pobliżu obiektu.

The Park Kraków, oprócz powierzchni biurowych, oferuje także ponad 3 ha przestrzeni wewnętrznej z dużą ilością zieleni, elementami wodnymi i materiałami naturalnymi – zaprojektowanej zarówno z myślą o wypoczynku, jak i pracy na świeżym powietrzu.

Budowa pierwszego budynku w ramach kompleksu rozpoczęła się w połowie 2020 roku. W maju 2022 roku uzyskał on pozwolenie na użytkowanie i jest aktualnie wynajęty w ponad 80proc. Kondygnacje parterowe będą przeznaczone głównie na działalność usługową – w pierwszym budynku, oprócz siłowni, znajdzie się także lunch bar i sklep spożywczy. Do końca zbliża się także realizacja budynku drugiego. Aktualnie trwające prace wykończeniowe wewnątrz budynku przebiegają zgodnie z harmonogramem. Oddanie do użytkowania budynku drugiego zaplanowano na III kw. 2023 r.

