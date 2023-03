„UP” Klub Fitness z Misją wkracza do Wrocławia, zostając kolejnym najemcą Infinity – biurowca realizowanego przez Avestus Real Estate we współpracy z partnerem biznesowym Alchemy Properties.

Nowoczesny klub treningowy zagospodaruje niemal 1350 mkw. powierzchni, umiejscowionej na pierwszym piętrze budynku.

Otwarcie „UP” Klub Fitness z Misją w Infinity zaplanowano na IV kwartał 2023 r.

W procesie negocjacji wieloletniej umowy najmu, Avestus Real Estate doradzała firma JLL, a najemcę reprezentowała firma Colliers.

„UP” Klub Fitness z Misją tworzy sieć klubów zlokalizowanych na terenie całej Polski, m.in. w Poznaniu, Gdańsku czy Grudziądzu. Biurowiec Infinity będzie dziesiątą lokalizacją firmy, a zarazem pierwszą we Wrocławiu. „UP” jest siecią ekologicznych klubów fitness, dbających o zdrowie każdego klubowicza poprzez koncentrację na kompleksowej ofercie usług. „UP” skupia społeczność, która dba o zdrowy tryb życia, aktywność fizyczną i zdrowe nawyki żywieniowe. A to wszystko w zgodzie i z szacunkiem do natury.

Infinity. Fot. Mat. pras.

W nowocześnie zaaranżowanym klubie w biurowcu Infinity znajdą się m.in. strefy zajęć grupowych, maszyn izolowanych, wolnych ciężarów, strefa funkcjonalna czy strefa cardio. Będzie tam również przestrzeń do relaksu z sauną i solarium, a także strefa odpoczynku z kanapami oraz książkami. Klub „UP” w Infinity będzie ogólnodostępny – z jego oferty będą mogli skorzystać zarówno pracownicy biurowca, jak i wszystkie osoby zainteresowane treningiem sportowym oraz zdrowym stylem życia.

Bardzo cieszymy się z podpisania umowy najmu z Klubem Fitness „UP”. Jak wynika z licznych opublikowanych badań, pracownicy budynków biurowych wskazują właśnie na centra fitness jako na jedno z kluczowych udogodnień, które jest oczekiwane w nowoczesnym miejscu pracy. Jesteśmy przekonani, iż poprzez obecność klubu „UP” w Infinity doskonale odpowiemy na to zapotrzebowanie naszych najemców i zaoferujemy użytkownikom biurowca oraz mieszkańcom Wrocławia wysokiej klasy przestrzeń do treningu – powiedział Mariusz Frąckiewicz, Dyrektor Krajowy Avestus Real Estate w Polsce.

Infinity w budowie. Fot. Mat. pras.

Dziękujemy inwestorom Infinity za wybór naszej marki. „UP" świetnie się wpisuje w nowoczesne projekty biurowe. Jak już pokazały poznańskie kluby otwarte w podobnych lokalizacjach, nasz model doskonale realizuje potrzeby najemców, ich pracowników oraz partnerów. Nasze strefy pozwalają na realizacje rozmaitych celów, a także relaks i odpoczynek po aktywnym dniu. Dbamy o motywację, kontrolę i bezpieczeństwo w klubie w przemyślanym, ciepłym otoczeniu. Lubimy i bardzo doceniamy obiekty, które przywiązują uwagę do szczegółów, pozwalają nam wydobyć to, co najlepsze z naszej marki i organizacji. Takim miejscem jest właśnie Infinity. Na dodatkową uwagę zasługuje realizacja budowy oraz użytkowania w standardzie BREEAM, który zbliża nas do jeszcze większej dbałości o klimat i otoczenie, co jest zgodne z naszą misją „Odkrywamy UPsolutny styl życia, szanując siebie i ŚWIAT!" – powiedział Sebastian Gazda, Partner Zarządzający i Dyrektor Generalny sieci „UP" Klubów fitness z Misją.

„UP” Klub Fitness z Misją zagospodaruje niemal 1350 mkw. na pierwszym piętrze biurowca Infinity. W procesie negocjacji wieloletniej umowy najmu, Avestus Real Estate doradzała firma JLL, a najemcę reprezentowała firma Colliers.

Budowa Infinity. Fot. Mat. pras.

Infinity będzie siedmiokondygnacyjnym budynkiem biurowym klasy A, w którym znajdzie się m.in. 18 727 mkw. powierzchni biurowej, 1 561 mkw. powierzchni przeznaczonej na handel oraz trzypoziomowy podziemny garaż, oferujący 311 miejsc parkingowych (w tym miejsca ze stacjami do ładowania pojazdów elektrycznych). Z myślą o rowerzystach powstanie 120 stanowisk rowerowych w zamkniętej strefie wraz z szatniami i prysznicami. Biurowiec będzie posiadał certyfikat BREEAM na poziomie Excellent, a także certyfikat WELL Health-Safety potwierdzający wysoki standard procedur bezpieczeństwa.

Biurowiec Infinity, oprócz wyjątkowej i bardzo charakterystycznej architektury, będzie mógł poszczycić się również najnowszymi technologiami, w tym innowacyjną platformą obsługi najemców autorstwa spaceOS. Rozwiązania bezdotykowe, uchylne okna oraz najwyższej jakości filtry powietrza, zapewnią bezpieczeństwo i komfort jego użytkownikom.

Infinity w budowie. Fot. Mat. pras.

W Infinity zostanie również zaaranżowane imponujące lobby, w którym znajdą się dedykowane miejsca dla gości odwiedzających budynek. Na dachu biurowca powstaną przestronne tarasy z elementami małej architektury i zieleni. Wszystkie działania w ramach projektu Infinity, począwszy od prac budowlanych, przez zastosowane technologie i rozwiązania, aż po zarządzanie budynkiem, realizowane są zgodnie z kryteriami ESG, aby zapewnić niskoemisyjność biurowca i zminimalizować jego wpływ na środowisko.

Obecnie na placu budowy trwają intensywne prace instalacyjne i wykończeniowe. Zakończenie całej inwestycji zaplanowano na II kw. 2023 r.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl