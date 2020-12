Kluby fitness dla zdrowia i biznesu. Powinny być otwarte tak jak kościoły czy stoki narciarskie

Już wiosenny lockdown sprawił, że Polacy ograniczyli ćwiczenia, głównie z powodu zamknięcia obiektów sportowych. Wraz z ich ponownym otwarciem w czerwcu, aktywność fizyczna społeczeństwa wzrosła do poziomu 63 proc. Ostatnie miesiące to kolejny lockdown - szczególnie dotkliwy dla siłowni i klubów fitness oraz ich użytkowników. Choć mieszkańcy Polski nie chcą rezygnować z ruchu i czują się bezpiecznie w obiektach sportowych, to obowiązujące ograniczenia dostępności infrastruktury mogą wywołać ponowny spadek aktywności fizycznej społeczeństwa. Zdaniem ekspertów, scenariusz może mieć długofalowy negatywny wpływ na zdrowie publiczne.

- Codzienny, regularny wysiłek fizyczny jest niezbędny w celu budowania naturalnej odporności, utrzymania pełni zdrowia fizycznego i psychicznego u dzieci, osób dorosłych i seniorów, szczególnie w warunkach lockdownu, gdzie większość ludzi zmuszonych jest do spędzania całych dni bez wychodzenia z domu. Przy zachowaniu właściwego reżimu sanitarnego, obiekty sportowe i kluby fitness powinny więc być otwarte tak jak kościoły, stoki narciarskie czy galerie handlowe - uważa lek. Grzegorz Kulikowski, lekarz rodzinny. - Zamiast ograniczać ludziom możliwość aktywności fizycznej, rząd powinien do niej zachęcać, oczywiście przy zachowaniu odpowiednich środków zapobiegawczych. Wielu moich pacjentów zauważa wpływ braku aktywności fizycznej na swoje samopoczucie. Brak ruchu doskwiera szczególnie osobom do tej pory bardzo aktywnym, które często korzystały z obiektów sportowych, takich jak siłownie, pływalnie czy kluby fitness. Ich całkowite zamknięcie może negatywnie wpłynąć na wzrost zachorowań na choroby cywilizacyjne (tj. otyłość, nadciśnienie, cukrzyca) czy zaburzeń psychicznych. Nie zapominajmy też o ozdrowieńcach po COVID 19, którzy po okresie rekonwalescencji jak najszybciej powinni wznowić normalną aktywność fizyczną. Sport to ważny element profilaktyki chorób układu krążenia, dlatego całkowita rezygnacja z niego w drastyczny sposób może w bliskiej przyszłości spowodować lawinę chorób cywilizacyjnych i obciążenie tak już niewydolnego systemu ochrony zdrowia lata po zakończeniu pandemii.

1

2

3