Kluby fitness Just GYM w portfolio Medicover

Medicover został większościowym właścicielem sieci klubów fitness Just GYM. We wrześniu sportowe portfolio Medicover powiększyło się o 22 nowoczesne kluby zlokalizowane w największych miastach Polski, m.in. w Łodzi, Warszawie, Krakowie, Poznaniu i we Wrocławiu.

Dotychczasowy portfel siłowni Medicover to ponad 30 klubów fitness działających pod markami Holmes Place, Well Fitness (dawniej Fitness World Polska) i Calypso Fitness Club.

Z początkiem września 2021 roku Medicover, który od 26 lat świadczy kompleksowe usługi w zakresie zdrowia i wellbeingu, stał się większościowym udziałowcem ogólnopolskiej sieci klubów fitness – Just GYM.

Sieć obejmuje 24 placówki (w tym dwa kluby będące w budowie), zlokalizowane na terenie całego kraju, w tym m.in.: w Łodzi, Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Katowicach i we Wrocławiu.

Just GYM oferuje przez 24 godziny na dobę możliwość przeprowadzenia treningu oraz uczestnictwo w zajęciach grupowych. Klubowicze uzyskują dostęp do nowoczesnego sprzętu w ramach m.in. stref cardio, treningu funkcjonalnego, wolnych ciężarów czy sportów walki.

Włączenie Just GYM do portfolio Medicover to kolejna inwestycja firmy w obszarze sportu i rekreacji od momentu przejęcia operatora pakietów sportowych OK System – dziś znanego pod marką Medicover Sport.

W planach jest dalszy rozwój oferty sportowej.

- Konsekwentnie zwiększamy swoje udziały w rynku nowoczesnych klubów sportowych w Polsce, ponieważ wiemy, że konsumenci czy pacjenci są coraz bardziej wymagający. Oczekują holistycznego podejścia do zdrowia. Dziś zdrowie to nie tylko leczenie chorób, lecz także skuteczna profilaktyka – również na drodze aktywności fizycznej i dbałości o ogólny dobrostan – mówi Artur Białkowski, Dyrektor Zarządzający, Pion Usług Biznesowych, Medicover. - Inwestowanie w wiodące, świetnie wyposażone, skupiające duże społeczności kluby fitness to dla nas okazja do wymiany know-how i tworzenia nowej jakości na rynku. Tą jakością jest zintegrowana oferta z zakresu opieki zdrowotnej i wellbeingu, w której aktywność sportową widzimy jako kluczowy element podejścia do zdrowia – dodaje.