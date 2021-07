KMD Poland na dłużej w Gdański Business Center

KMD, będąca częścią NEC Corporation, tworzy systemy i rozwiązania technologiczne, które od niemal 50 lat digitalizują duńską gospodarkę i administrację publiczną. Firma projektuje również rozwiązania dla sektora prywatnego z obszaru bankowości, prywatnych ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych i emerytalnych. Oferta KMD obejmuje m. in. outsourcing, zarządzanie aplikacjami, tworzenie chmur obliczeniowych oraz dedykowanych systemów do obsługi płatności i administracji. Oddział KMD w Polsce znajduje się w Warszawie na terenie Gdański Business Center i w przeciągu ostatnich 6 lat zatrudnił ponad 550 ekspertów.

- Niezmiernie cieszymy się, że firma KMD po raz kolejny wybrała Gdański Business Center na swoją siedzibę i tym samym przedłużyła obowiązującą umowę najmu na ponad 6000 mkw. Dzisiaj – w okolicznościach zmieniającego się modelu pracy - ta decyzja nabiera jeszcze większego znaczenia. Cieszy nas fakt, że odnotowujemy zapotrzebowanie na nowoczesną, wysokiej klasy powierzchnię biurową, czego potwierdzeniem jest właśnie transakcja z KMD w kompleksie Gdański Business Center - mówi Julia Racewicz, Senior Asset Manager, Savills Investment Management.

- Przedłużenie umowy najmu do roku 2028 to przede wszystkim potwierdzenie dotychczasowej długoletniej inwestycji KMD na rynku polskim oraz zapewnienie dalszego rozwoju spółki. Decyzję o pozostaniu w obecnej siedzibie podjęliśmy w oparciu o pozytywną opinię naszych pracowników i współpracowników oraz po porównaniu alternatywnych lokalizacji. Dla nas liczy się przede wszystkim komfort pracy naszych zespołów i to zapewnia nam biuro GBC, które jest nie tylko miejscem pracy, ale przede wszystkim przestrzenią do spotkań, relaksu i inspiracji - komentuje Adam Wiercioch, Vice President, KMD Poland.

Wykorzystując moment przedłużenia umowy najmu inwestujemy również w unowocześnienie i odświeżenie całej przestrzeni biurowej, aby jeszcze lepiej wpisywać się w potrzeby i oczekiwania naszych zespołów, które ostatnimi czasy mocno się zmieniły. Chcemy połączyć nowe trendy wynikające z pracy zdalnej z możliwościami jakie daje dotychczasowa lokalizacja o najwyższym dostępnym na rynku standardzie. Dlatego modernizujemy obecne i tworzymy nowe przestrzenie: od otwartych stref umożliwiających przygotowanie dużych konferencji technologicznych, przez kreatywne pokoje do pracy zespołowej, po przestrzenie do pracy w skupieniu. Liczymy, że wyposażając te różnorodne typy przestrzeni w nowoczesne narzędzia przyczynimy się do powstania jeszcze lepszych rozwiązań IT i zapewnimy efektywność oraz komfort pracy.