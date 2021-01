Knight Frank znajdzie najemców dla najwyższego biurowca w Poznaniu

Andersia Silver, nowoczesny biurowiec klasy A, zakończy zabudowę Placu Andersa w Poznaniu, jednej z najbardziej prestiżowych lokalizacji w centrum miasta. Budynek będzie miał prawie 40 000 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej rozłożonej na 25 kondygnacjach. Po zakończeniu budowy, w 2023 roku, osiągnie wysokość 117,5 metra, co uczyni go najwyższym budynkiem w Poznaniu. W budynku znajdą się również 244 miejsca parkingowe na 3 kondygnacjach podziemnych. Inwestor planuje uzyskanie certyfikatu LEED na poziomie GOLD, co potwierdzi ekologiczne rozwiązania zastosowane na etapie projektu i budowy.

- Dziękujemy Von der Heyden Group za obdarzone zaufanie. Andersia Silver po ukończeniu będzie najnowocześniejszym i najwyższym budynkiem biurowym w Poznaniu, z którym trudno będzie konkurować – ale nie tylko z uwagi na panoramiczne widoki. Przewagę zyskuje dzięki funkcjonalnym układom poszczególnych pięter, pozwalając na elastyczną aranżację powierzchni, która okazała się bardzo istotna w dobie pandemii – powiedział Janusz Garstka, dyrektor w dziale Reprezentacji Wynajmującego w Knight Frank.

- Cieszymy się ze współpracy nawiązanej z Knight Frank. Bardzo wysoko oceniamy kompetencje całego zespołu w zakresie komercjalizacji oraz znajomości rynku. Von der Heyden Group zawsze stara się budować biurowce o najwyższym standardzie dla najbardziej wymagajacych najemców, a Andersia Silver nie będzie wyjątkiem. Rozumiemy, że centralna lokalizacja oraz wysokiej jakości powierzchnia są kluczowe dla najemców, którzy chcą zatrudniać najlepszych specjalistów, dzięki którym firmy będą mogły konkurować na globalnych rynkach – skomentował Piotr Trybusz, dyrektor najmu w Andersia Silver