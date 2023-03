47 proc. wszystkich zatrudnionych w spółkach Grupy Reesco – stanowią kobiety. Tym samym nie tylko kreują zupełnie nowy wizerunek obiektów biurowych i handlowych, a także odczarowują branżę budowlaną.

Reesco (obecnie jako spółka z Grupy Reesco) to firma, która od 12 lat z powodzeniem zmienia oblicze polskich nieruchomości komercyjnych.

W portfolio Grupy znajduje się już ponad 1,5 miliona mkw. przebudowanych i odmienionych topowych powierzchni – biurowych, handlowych, hotelowych i PRS.

Warto podkreślić, że prawie połowa zatrudnionych w spółkach Grupy Reesco to kobiety.

Kobiety coraz odważniej wchodzą do branży budowlanej. Wprawdzie płeć piękna nadal stanowi jedynie 35 proc. studentów publicznych uczelni technicznych, ale widoczny jest trend zwyżkowy w porównaniu z poprzednimi latami. Co ciekawe, Polki stanowią ponad 90 proc. osób uczących się na kierunkach związanych z architekturą wnętrz. Równie dobrze statystyki wyglądają w przypadku zarządzania projektami oraz inżynierią zarządzania. Tutaj stosunek procentowy kobiet do mężczyzn wynosi 54:46.

Kobiety w branży nieruchomości to coraz częstszy widok. W samej Grupie Reesco stanowią one niemal połowę zatrudnionych osób. Zajmują stanowiska praktycznie w każdym dziale. W ramach kompleksowej usługi design & build, przeprowadzają inwestorów przez cały proces: od definicji projektu, poprzez opracowania przedprojektowe, koncepcyjne, budowlane, wykonawstwo, po odbiory końcowe. Również jedna z naszych spółek – Reesco Retail z powodzeniem rozwijana jest pod okiem Dyrektor Zarządzającej, Lucyny Śliż – mówi Artur Winnicki, CEO Grupy Reesco.

Ikoniczna już postać serialowej bohaterki Czterdziestolatka w pełni oddaje charakter współczesnych Polek oraz ich pracowitość. Są wszechstronne, zaradne, multizadaniowe, a przede wszystkim posiadają niezwykłe zdolności komunikacyjne. Poza kompetencjami stricte technicznymi, cechują się ogromną empatią, która pozwala im na budowanie długofalowych relacji i bycie o krok przed nadchodzącymi wyzwaniami. To bardzo istotne, zwłaszcza w perspektywie bardzo zmiennej rzeczywistości społeczno-gospodarczej, wzrostów stawek energii i kosztów eksploatacji budynków, a także większej presji względem dbania o środowisko naturalne, Rynek nieruchomości staje się zatem coraz bardziej atrakcyjnym środowiskiem zawodowym dla kobiet, które chcą wykorzystać swój potencjał organizacyjno-negocjacyjny i szukają konkretnych rozwiązań.

Wyzwaniem branży nieruchomości stają się coraz większe oczekiwania najemców i użytkowników względem przyjaznego miejsca pracy. Najnowsze badanie „Grafton Recruitment” pokazuje, że nikt nie chce wracać do biur w pełni stacjonarnym trybie. Jak przekonać pracowników, aby chcieli opuścić przytulne domowe środowisko? Otóż zapewnić im jeszcze lepsze warunki w biurze.

Rynek biurowy w Polsce, ale i na całym świecie potrzebuje obecnie doskonałych strategów od workplace, którzy jednocześnie będą posiadali odpowiednie zaplecze socjologiczne. Nieoceniona jest w tym przypadku rola kobiet, które świetnie radzą sobie z optymalizacją kosztów, szukając nowych rozwiązań, a jednocześnie nie pozostają obojętne na potrzeby klientów. Potrafią słuchać, analizować, a do tego konkretnie przedstawiać swoje wizje. Cieszę się, że w zespole Reesco pracuje tyle kobiet, ponieważ każda z nich wkłada w pracę część swojej osobowości, czyniąc branżę bardziej ludzką, przemyślaną, odpowiedzialną i przyjazną – podkreśla Artur Winnicki.

Wśród trendów, o których pisali już eksperci z Reesco, można wymienić odbicie rynku retailowego. Zauważalna jest zwiększona aktywność najemców, a część firm coraz częściej wybiera mniejsze miejscowości. W związku z tym rynek potrzebuje specjalistów od przebudowywania nowych formatów, aby dostosować się do nowych warunków. Tutaj z kolei przydają się zdolności negocjacyjne.

- Istotnym tematem stają się kwestie budowania relacji pomiędzy właścicielami obiektów handlowych i najemcami, którzy borykają się z ciągłymi wzrostami kosztów. Zmiany układu powierzchni, czy modernizacje dotyczą wyżej wspomnianych. To duże wyzwanie, ale i ogromnie satysfakcjonująca praca. Spółka Reesco Retail posiada duże doświadczenie w zarządzaniu przebudowami w kilku różnych lokalizacjach jednocześnie, co wymaga odpowiedniego dokładnego planowania prac i ich nadzorowania. O naszej elastyczności i szerokim terytorialnym zakresie działania świadczy portfolio zrealizowanych dotychczas projektów. Jestem dumna, że jako kobieta zostałam zaproszona do tworzenia i zarządzania firmą. Niezmiennie od ponad 2 lat, wspólnie z innymi koleżankami i kolegami z zespołu, realizujmy założone plany – komentuje Lucyna Śliż, Członek Zarządu, Reesco Retail.

