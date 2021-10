Kolejna ekspansja w kompleksie Promenady Business Park

Wrocławski kompleks Promenady Business Park niezmiennie przyciąga nowych kontrahentów i zapewnia możliwości rozwoju dotychczasowym partnerom. Niedawno podpisano umowę ekspansji z wiodącą w branży e-commerce firmą FLHF SA, która prowadzi między innymi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sklepu YourHomeStory. Spółka wkrótce obejmie ponad 1 tys. mkw. powierzchni w biurowcu ZITA, zwiększając zajmowaną dotychczas powierzchnię ponad trzykrotnie. Najemcę w procesie negocjacji nowej umowy reprezentowała agencja CBRE. Ekspansja nastąpi w pierwszym kwartale 2022 r.

Cenny członek społeczności biznesowej

- Wzrastanie w siłę naszych najemców to dla nas zawsze istotny sygnał. Szczególnie cieszy nas jednak, że wybierają naszą ofertę i decydują się wiązać z nami na kolejne etapy wzrostu. Jest to także informacja, że doceniają warunki jakie tworzymy dla naszych najemców. FLHF SA, właściciel dynamicznie rozwijających się marek e-commerce, jest cennym członkiem społeczności biznesowej budowanej w ramach kompleksu Promenady Business Park. Powodem do radości jest zatem fakt, że dalszy rozwój firmy planowany jest właśnie u nas - mówi Anna Dul, odpowiedzialna za komercjalizację w firmie TRUDO, będącej właścicielem kompleksu Promenady Business Park.

FLHF SA rozpoczęła działalność w 2012 roku. Początkowo była to jednoosobowa działalność gospodarcza, funkcjonująca w środowisku handlu internetowego. Dziś, po niespełna dekadzie, wciąż prężnie działa w e-commerce i jest jedną z czołowych organizacji działających w branży dystrybucji artykułów do wyposażenia wnętrz, zatrudniając ponad 150 pracowników.

Z Promenady Business Park, FLHF SA związana jest od 2018 roku. Dynamiczny rozwój ostatnich lat spowodował jednak, że wynajmowana do tej pory powierzchnia biurowa o wielkości 300 mkw. stała się niedostateczna. Zmiany zachodzące w strukturze organizacji oraz będący tego efektem ciągły nabór nowych pracowników, skutkowały koniecznością dostosowania miejsca pracy do nowych warunków. Dlatego też firma zdecydowała zwiększyć dotychczasową powierzchnię z 300 do 1 tys. mkw. Złożą się na nią biura, powierzchnie socjalne oraz profesjonalne studio fotograficzne. Firma od początku istnienia rozwija się prężnie.

