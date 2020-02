Kolejna firma z branży IT rozwija się w Krakowie

Międzynarodowa firma technologiczna w maju 2020 r. przeniesie się do budynku Principio, gdzie zajmie ok. 850 mkw. powierzchni biurowej. W transakcji najemcę reprezentowała firma doradcza Savills a wynajmującego firma Knight Frank.

Symphony Solutions zadebiutowało na polskim rynku pod koniec 2016 r. otwierając biuro w Rzeszowie. Rok później podjęto decyzję o uruchomieniu nowego oddziału w Krakowie. Początkowo producent oprogramowania zajmował powierzchnię tymczasową korzystając z usług operatora biur serwisowanych. Wraz ze swoim rozwojem i zwiększonym zapotrzebowaniem na przestrzeń do pracy postanowił przeprowadzić się do budynku firmy Ekopark.

Przeniesienie siedziby firmy Symphony Solutions do budynku Principio pozwoli na zaadaptowanie biura na holenderskie miasteczko, co będzie nawiązywać do kraju pochodzenia najemcy. Firma doradcza Savills, oprócz reprezentowania najemcy w procesie poszukiwania lokalizacji biurowej oraz negocjacji umowy najmu, świadczyła również usługi z zakresu doradztwa projektowego w obszarze weryfikacji i redukcji kosztów związanych z aranżacją powierzchni.

– W bardzo konkurencyjnej branży IT zapewnienie pracownikom komfortowego biura jest niezwykle ważne. Właściciel budynku zagwarantował naszemu klientowi taras na wyłączny użytek oraz powierzchnię na ekspansję, która w przyszłości pozwoli nawet potroić dotychczasową liczbę pracowników zatrudnianych przez Symphony Solutions w Krakowie – mówi Agnieszka Kuehn, starszy konsultant w dziale powierzchni biurowych z krakowskiego biura Savills.

– Jest nam niezmiernie miło, że powiększa się grono najemców biurowca Principio. W ostatnim kwartale zostały podpisane cztery umowy najmu powierzchni biurowej, co dowodzi, że lokalizacja i sam budynek cieszą się dużym zainteresowaniem firm – dodała Sabina Chęcińska, negocjator w Knight Frank.

Principio to budynek biurowy klasy A zlokalizowany przy ul. Armii Krajowej w Krakowie. Oferuje 10 700 m kw. nowoczesnej powierzchni biurowej. Obiekt został oddany do użytku w listopadzie 2017 r. Deweloperem nieruchomości jest spółka Ekopark.