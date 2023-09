IMV Polska przejęła w kompleksowe zarządzanie obiekt Urbi Ferro, zlokalizowany w samym centrum Stalowej Woli.

Wraz z oddaniem do użytku inwestycji Urbi Ferro w Stalowej Woli można powiedzieć że "ściana wschodnia" zyskuje nowoczesną powierzchnie biurowo - usługową.

Budynek charakteryzuje nie tylko doskonałe położenie, ale także rozbudowana infrastruktura komunikacyjna z szerokim dostępem do obiektów usługowych.

W dzisiejszym dynamicznym środowisku biznesowym, zarządzanie firmą staje się coraz bardziej złożonym zadaniem. Inwestorzy i przedsiębiorcy poszukują innowacyjnych rozwiązań, które pozwolą zwiększyć wydajność, atrakcyjność i wartość ich produktów lub usług. W tym kontekście, obserwuje się rosnące zainteresowanie nowoczesną infrastrukturą biurowo-usługową, zwłaszcza w miastach o dynamicznym rozwoju gospodarczym. Przedsiębiorcy zdają sobie sprawę, że dobrze zaprojektowane i zarządzane nieruchomości wpływają na wydajność pracowników oraz wizerunek firmy. Odpowiednie rozwiązania architektoniczne, technologiczne i infrastrukturalne w połączeniu z nowoczesnymi trendami mogą pomóc w pozyskaniu klientów i zapewnić długoterminowy sukces.

Wraz z oddaniem do użytku inwestycji Urbi Ferro w Stalowej Woli można powiedzieć że "ściana wschodnia" zyskuje nowoczesną powierzchnie biurowo - usługową, która łączy ergonomiczne rozwiązania z zaawansowanymi technologiami. Wysoki standard wykończenia, efektywne wykorzystanie przestrzeni i dostęp do nowoczesnych narzędzi komunikacyjnych czynią tę inwestycję wyjątkową nie tylko w skali miasta, ale całego regionu.

IMV Polska przejęła w kompleksowe zarządzanie obiekt Urbi Ferro, zlokalizowany w samym centrum Stalowej Woli . Budynek charakteryzuje nie tylko doskonałe położenie, ale także rozbudowana infrastruktura komunikacyjna z szerokim dostępem do obiektów usługowych (punkty gastronomiczne, banki, szkoły, przedszkola). Budynek posiada 3 kondygnacje naziemne i parking podziemny. Parter przeznaczony jest na usługi, a piętra na lokale biurowe. Całkowita powierzchnia biurowa to ponad 4000mkw., powierzchnia przeznaczona pod lokale usługowe to ok. 2000mkw.. Nieruchomość posiada również ponad 130 miejsc parkingowych podziemnych i zewnętrznych oraz ładowarki do samochodów elektrycznych.

Urbi Ferro. Fot. Mat. pras.

Obejmująca zarządzanie obiektem firma - IMV Polska to prywatny i niezależny dostawca profesjonalnych usług administracyjnych na rynku nieruchomości biurowych, handlowych i magazynowych w Austrii, Niemczech, Czechach i Słowacji. Od 2007 roku jako IMV Polska Sp. z o.o. firma działa z sukcesami również na rodzimym rynku, a inwestycja Urbi Ferro jest kolejną w jej portfelu.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl