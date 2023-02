Drugi etap krakowskiego kompleksu biurowego Brain Park osiągnął docelową wysokość. Na szczycie budynku zawisła symboliczna wiecha.

Echo Investment planuje zakończenie realizacji tej części inwestycji na drugą połowę 2023 roku.

Wraz z drugim etapem kompleksu deweloper odda do dyspozycji najemców także zielone otwarte patio.

Pierwsza część patio będzie dostępna już wiosną.

Brain Park to kompleks biurowy o powierzchni ponad 43 tys. mkw., który Echo Investment realizuje u zbiegu Alei Pokoju z ul. Fabryczną na krakowskich Grzegórzkach. Pierwszy etap kompleksu, obejmujący segmenty A i B, oddano do użytkowania w listopadzie 2022 roku. Trwa realizacja drugiego etapu Brain Parku, czyli segmentu C o powierzchni ponad 13 tys. mkw. Pracę w pierwszym etapie kompleksu rozpoczęły już zespoły PepsiCo oraz ALDI. Wkrótce społeczność Brain Parku powiększy, m.in. EPAM Polska, Mercator Medical, Loftmill oraz Medicover.

Świętujemy zakończenie kolejnego etapu projektu Brain Park przy ul. Fabrycznej 1 w Krakowie – zamknięcie konstrukcji budynku C. Osiągnęliśmy docelową wysokość blisko 40 m. Symboliczna wiecha zawisła na poziomie 10. kondygnacji. Rozpoczynamy prace elewacyjne, a wewnątrz prace instalacyjne. Zakończenie inwestycji i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie planowane jest na drugą połowę tego roku. Równolegle prowadzimy nasadzenia w patio. Pierwsze efekty będzie można zobaczyć już wiosną – komentuje Marek Rajchel, dyrektor budowy w Echo Investment, odpowiedzialny za realizację inwestycji Brain Park.

Wyróżnikiem, przyciągającym firmy do Brain Parku jest wielofunkcyjne, przestronne patio. Znajdzie się tam zieleń, miejsca do odpoczynku, integracji oraz strefa do gier i aktywności. Pierwsza część patio będzie dostępna już wiosną, a całość inwestycji zostanie oddana do dyspozycji najemców i gości wraz z ukończeniem drugiego etapu projektu.

Brain Park w Krakowie.

Za projekt architektoniczny Brain Parku odpowiada krakowska pracownia BE DDJM Architekci. Projektanci postawili na prostą bryłę z ponadczasową, elegancką, jasną elewacją. Szczególną uwagę poświęcono ekologicznym rozwiązaniom technologicznym, racjonalnemu gospodarowaniu wodą i energią oraz monitoringowi gospodarki odpadami. Aby zachęcić najemców do korzystania z ekologicznych środków transportu, kompleks wyposażony jest w stacje ładowania samochodów elektrycznych oraz miejsca postojowe dla rowerów. Pracownicy dojeżdżający do pracy rowerem mogą korzystać z szafek i pryszniców. Budynki uzyskały certyfikat BREEAM Interim na poziomie Excellent.

Inwestycja realizowana jest w zgodzie z nowym bezpiecznym standardem Echo Pure Office. Budynki uzbrojono w technologię oczyszczania powietrza RCI Active Pure, która dezaktywuje zanieczyszczenia PM, wirusy, grzyby i bakterie, w tym wirusa SARS CoV-2 w czasie krótszym niż 1 minuta.

