Kolejni goście potwierdzają udział w Property Forum Śląsk Online

Wśród potwierdzonych gości Property Forum Śląsk Online są m.in.: Jolanta Jaworska, dyrektor ds. publicznych i regulacyjnych, IBM Polska & Kraje Bałtyckie, wiceprezes ABSL; Kazimierz Karolczak, przewodniczący zarządu, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia; Maciej Wójcik, partner zarządzający, TDJ Estate; Tomasz Piórkowski, Regional Director Cracow & Katowice, Vienna House, Przemysław Wieczorek, członek zarządu, Puro Hotels Sp. z o.o. ; Marek Mazur, Head of the Investment and Management of Warehouse Facilities, InPost; Marcin Stolarz, prezes zarządu, PTWP Event Center Sp. z o.o.; Bartłomiej Solik, dyrektor operacyjny, TDJ Estate; Paweł Florek, dyrektor operacyjny, TDJ Estate; Tomasz Zydorek, Leasing Director Gdańsk & Katowice, Cavatina Holding SA, Marek Dobrzycki, Managing Director, Panattoni Europe, Anna Głowacz, dyrektor, Dział Powierzchni Logistyczno-Przemysłowych, AXI IMMO; Iwona Sroka, członek zarządu, Murapol SA; Daniel Czarnecki, dyrektor działu powierzchni biurowych, reprezentacja właściciela, Savills; Marcin Nowak, Managing Director, AMMEGA Business Services, ABSL.



ZAREJESTRUJ SIĘ NA WYDARZENIE

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Property Forum ONLINE – Regiony

Fokus na Śląsk

10 czerwca 2021 r.

1

2

3

Retransmisja sesji: Nowy Polski Ład. Gospodarka po przejściach. Nowy europejski Bauhaus. Priorytety czasu odbudowy.