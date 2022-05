Kolejny awans Polaka w międzynarodowych strukturach Iron Mountain

Dominik Wcibisz w szeregach Iron Mountain Polska jest od 12 lat. W 2018 r. pracodawca uhonorował go nagrodą „Plays to Win”. Został również zaproszony do udziału w wewnętrznym programie rozwojowym Global Management Development Program.

Na nowe stanowisko awansował z funkcji Digital Solutions Managera, którą pełnił przez ponad 2 lata.

Dominik Wcibisz dołączył do zespołu Iron Mountain Polska w 2010 r. Przez blisko 12 lat rozwijał swoje kompetencje w obszarach cyfrowej transformacji przedsiębiorstw, zarządzania procesami i zespołami projektowymi oraz wdrażania innowacyjnych rozwiązań technologicznych, specjalizując się we współpracy z organizacjami z sektora finansowego i ubezpieczeniowego.

W 2018 r. pracodawca uhonorował go nagrodą „Plays to Win” stanowiącą najwyższe wyróżnienie w programie uznania pracowników Iron Mountain z całego świata. Dominik Wcibisz został również zaproszony do udziału w wewnętrznym programie rozwojowym Global Management Development Program, który jest zarezerwowany dla wyróżniających się w skali globalnej managerów.

Na nowe stanowisko awansował z funkcji Digital Solutions Managera, którą pełnił przez ponad 2 lata. Spośród realizowanych z sukcesami projektów w tym okresie warto wyróżnić wdrożenie technologii CSP/ECM w jednej z największych instytucji z sektora publicznego w Niemczech i jednym z największych zakładów produkcyjnych w Europie, a także uruchomienie platformy umożliwiającej obsługę dokumentacji finansowej w wiodącej organizacji z branży medycznej.

"Jesteśmy w stanie zawsze być o krok przed oczekiwaniami biznesu"

- W roli Regional Implementations Lead przejąłem kierownictwo nad zespołami Project Managerów odpowiedzialnych za wdrożenia projektów, a także rozwój i implementację oprogramowania ECM/CSP dla naszych partnerów w regionach CEE, DACH i Benelux. Wierzę, że dzięki kreatywności, a także nieszablonowemu podejściu do transformacji cyfrowej, jesteśmy w stanie zawsze być o krok przed oczekiwaniami biznesu - mówi Dominik Wcibisz, Regional Implementations Lead CE, DACH, Benelux w Iron Mountain.

- Najwyższym priorytetem moich działań będzie kształtowanie innowacyjności w zarządzanych przeze mnie zespołach, a także realizacja projektów w oparciu o bliskie mi wartości, takie jak budowanie trwałych relacji biznesowych i nieustanne dążenie do optymalizacji - dodaje.

Dominik Wcibisz jest absolwentem Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego na Wydziale Transportu, Elektrotechniki i Informatyki. Po ukończeniu studiów magisterskich dołączył do zespołu Iron Mountain, gdzie rozpoczął swoją karierę zawodową.