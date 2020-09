Kolejny biurowiec pod skrzydłami CPI

CPIPG, kilka tygodni po zakupie Concept Tower, przejmuje zarządzanie w biurowcu. W ten sposób kontynuuje realizację jednego ze swoich kluczowych celów na ten rok, jakim jest samodzielne zarządzanie w budynkach należących do portfolio firmy.

15-piętrowy Concept Tower dysponuje 9000 mkw. powierzchni biurowej klasy A+. Oddany do użytku w 2012r., biurowiec charakteryzuje się elegancką szklaną elewacją oraz wysokim standardem wykończenia. Concept Tower zlokalizowany jest na bliskiej Woli, w otoczeniu licznych punktów handlowo-usługowych. Bardzo dobra infrastruktura komunikacyjna, w tym bliskość drugiej linii metra, pozwala na szybki dojazd z centrum Warszawy oraz pozostałych dzielnic. Budynek posiada certyfikat Leed na poziomie Gold.

- Przechodząc na właścicielski model zarządzania w nowych biurowcach z portfela CPIPG, konsekwentnie wprowadzamy w nich sprawdzone wcześniej, w innych naszych nieruchomościach biurowych, standardy i procedury. W Concept Tower będziemy mogli praktycznie od początku implementować optymalne rozwiązania oraz błyskawicznie reagować we wszystkich dziedzinach funkcjonowania budynku, co na pewno przełoży się na komfort pracy i bezpieczeństwo najemców – komentuje Marcin Mędrzycki, P.O. Head of Asset Management w CPIPG Polska.

Obecnie CPIPG posiada portfolio 14 budynków biurowych o łącznej powierzchni 314 000 mkw. Tym samym CPIPG jest właścicielem największego pod względem GLA portfela nieruchomości biurowych w Warszawie.