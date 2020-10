Kolejny etap biurowca Nowego Rynku w Poznaniu z wiechą

55 metrów nad placem budowy kompleksu Nowy Rynek, realizowanego przez spółkę biurową Skanska, zawisła wiecha. Tym samym budynek D tej poznańskiej inwestycji osiągnął swoją docelową wysokość. To symboliczny moment wieńczący prace konstrukcyjne. Oddanie budynku do użytku zaplanowane jest na drugi kwartał 2021 roku.

Nowy Rynek to wielofazowy projekt tworzący zupełnie nowy kwartał Poznania. Złoży się na niego pięć budynków o różnej funkcjonalności – od biurowej, przez hotelową, po mieszkaniową, a jego całkowita powierzchnia użytkowa wyniesie 100 tys. mkw. Wyróżnikiem projektu będzie rynek zlokalizowany wewnątrz kompleksu. Docelowo będzie to nie tylko miejsce pracy, ale również przestrzeń sprzyjająca relaksowi i rozrywce. W ramach inwestycji powstaną również zielone wyspy, mała architektura oraz roślinność, uprzyjemniające spotkania i rekreację.

Budynek D, który dostarczy ok. 39 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej, osiągnął właśnie swoją docelową wysokość, co oznacza, że prace konstrukcyjne przy tym etapie Nowego Rynku zakończyły się. Tradycyjna wiecha zawisła 55 metrów nad ziemią, na 13. piętrze biurowca. To koniec i jednocześnie początek kolejnego etapu prac, które mają zakończyć się w drugim kwartale 2021 roku. Wtedy planowane jest oddanie budynku do użytku.

– Cieszy nas fakt, że w przypadku Nowego Rynku wiecha pojawiła się zgodnie z naszym harmonogramem, a inwestycję realizujemy bez opóźnień – mówi Roland Jarosz, Menadżer Projektu w spółce biurowej Skanska.

– Nasz projekt realizowany jest zgodnie z najbardziej wymagającymi wytycznymi certyfikacji WELL, która przyznawana jest powierzchniom biurowym przyjaznym dla zdrowia i samopoczucia pracowników. Ma to olbrzymie znaczenie nie tylko w trakcie trwania pandemii, ale także dla zapewniania lepszej atmosfery i tworzenia optymalnych warunków pracy w biurze – dodaje Małgorzata Wojtoń, Menadżer ds. Wynajmu w spółce biurowej Skanska.

Pierwszy w Poznaniu antysmogowy chodnik

W ramach inwestycji Skanska powstanie również chodnik z zielonego betonu oczyszczającego powietrze. Pomiary pokazały, że teren, na którym zainstalowano taki beton, wykazuje średnio o 30% mniejsze stężenie dwutlenku azotu w stosunku do zwykłego odcinka nawierzchni. Pierwszy poznański antysmogowy chodnik będzie miał prawie 4000 mkw. W ciągu roku zneutralizuje równowartość zanieczyszczeń wyemitowanych przez samochody z silnikiem diesla, które przejechały ponad 70 tys. kilometrów.

Kolorowy baner z dodatkowym zastosowaniem

Od niedawna Poznaniacy oraz odwiedzający stolicę Wielkopolski mogą podziwiać niezwykły baner, który zawisł na budynku D kompleksu Nowy Rynek. Pokazuje on, w jaki sposób hasło „bezpieczeństwo” rozumieją dzieci pracowników Skanska. Baner będzie widniał na budynku do zakończenia budowy, a następnie zostanie ekologicznie zutylizowany lub upcyklingowany – to znaczy, że zostanie przerobiony na przedmioty użytkowe, takie jak torby plażowe czy worki.