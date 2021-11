Kolejny etap budowy Palio Office Park

Cavatina Holding na początku roku uzyskała pozwolenie na użytkowanie pierwszego budynku Palio Office Park w pierwszych miesiącach br. Teraz Cavatina kontynuuje budowę dwóch kolejnych obiektów w tej inwestycji, a ich łączna powierzchnia to niemal 20,5 tys. mkw.

Aktualnie na terenie kompleksu trwają zaawansowane prace budowlane w Palio B. Budynek został niemal w całości oszklony. Lada dzień wykonawca elewacji będzie montować prefabrykowane panele elewacyjne i stopniowo rozbierać rusztowanie. W tym samym czasie prowadzone są już prace na dachu. Oprócz tego na budynku trwają prace sanitarno-elektryczne.

Palio Office Park to nowoczesny kompleks biurowo-usługowy powstający na terenie Stoczni Gdańskiej, przy jednej z głównych arterii miasta – ulicy Jana z Kolna. Zespół ośmiu budynków dostarczy na rynek niemal 90 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej klasy A i przestrzeni rekreacyjnej, co wzbogaci portfolio zmieniającego się Młodego Miasta. Oddany w pierwszym kwartale bieżącego roku pierwszy z budynków – A, posiada ponad 16 tys. mkw. powierzchni GLA, która rozmieszczona jest na 8 kondygnacjach naziemnych. Dla zmotoryzowanych będzie dostępne ponad 270 miejsc parkingowych, natomiast dla miłośników dwóch kółek zaplanowane są miejsca postojowe dla rowerów oraz rozbudowana infrastruktura dla rowerzystów w tym szatnie i prysznice. Z myślą o przyszłych najemcach, w kompleksie przewidziane są liczne lokale gastronomiczne i usługowe. Obiekt wyróżnia bryła doskonale wpisująca się w tkankę miasta nawiązując do historii miejsca, przede wszystkim do przemysłu stoczniowego.

Palio Office Park A uzyskał certyfikat BREEAM na poziomie Excellent. Budynek wysoko oceniono między innymi za zrównoważoną gospodarkę wody i energii, materiały, z których został wykonany, a także za bardzo dobre przygotowanie w zakresie Health and Wellbeing. Ponadto Palio A, jak i cały ukończony portfel inwestycji Cavatiny otrzymał WELL Health-Safety Rating, a to oznacza, że spełniają one najwyższe standardy bezpieczeństwa i tworzą dobre środowisko do pracy oraz interakcji społecznych w obliczu post-pandemicznych wyzwań. Certyfikacji w obu systemach będą poddane także kolejne budynki kompleksu.

Najemcami w Palio Office Park są już między innymi firmy z branż energetycznych, medycznych czy doradczych.