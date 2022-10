Budowa wieżowca The Bridge weszła w kolejny etap. Projekt Ghelamco przy placu Europejskim docelowo mierzyć będzie 174 metry.

Budowa wieżowca The Bridge weszła w kolejny etap.

Ukończona została płyta fundamentowa pod wieżą i częścią garażową budynku oraz rozpoczęto konstrukcję elementów trzonu wieżowca.

Najnowszy projekt Ghelamco przy placu Europejskim docelowo mierzyć będzie 174 metry.

Obecnie realizowana jest konstrukcja części podziemnej The Bridge. Specjaliści z Ghelamco prace wykonują metodą podstropową. Technika ta jest jedną z bardziej skomplikowanych, ale też najbezpieczniejszych. Wykonywane i podkopywane są górne stropy, następnie niższe, aż do płyty fundamentowej wieżowca. Do jej wykonania posłużył niskoemisyjny beton Vertua®. Produkt dostarczony przez CEMEX pozwala na znaczącą redukcję emisji dwutlenku węgla w porównaniu z betonem referencyjnym, ograniczając tym samym ślad węglowy powstającego budynku.





Obecnie realizowana jest konstrukcja części podziemnej The Bridge.

Budujemy najbardziej zaawansowany technologicznie i ekologiczny wieżowiec w Polsce. Potwierdzeniem tego już teraz są otrzymane w czerwcu prestiżowe certyfikaty SmartScore i WiredScore, które zdobyliśmy jako pierwsi w Europie Środkowo-Wschodniej, uzyskując najwyższą możliwą punktację. Nasz projekt połączy przyszłość z przeszłością, oferując najemcom niepowtarzalny klimat i jednocześnie najnowocześniejsze rozwiązania, jakie mogą być dostępne w biurowcu – mówi Jarosław Zagórski, dyrektor handlowy i rozwoju Ghelamco Poland.

The Bridge.

Liczący 40 pięter wieżowiec połączony zostanie z dawną siedzibą wydawnictwa Bellona. Dzięki temu powstanie symboliczny most łączący minioną architekturę ze współczesną.

The Bridge zaoferuje przyszłym użytkownikom łącznie 47 tys. mkw. najwyższej klasy powierzchni biurowej, a na 40 piętrze wieżowca znajdzie się podniebny taras do wyłącznego użytku najemcy. Budynek wyposażony będzie w około 280 miejsc parkingowych, w tym z ładowarkami do samochodów elektrycznych, a także specjalny parking dla elektrycznych jednośladów – rowerów i hulajnóg – z 31 punktami do ładowania. Rowerzyści dostaną do użytku prawie 150 miejsc na rowery oraz szatnie z natryskami.

W przyszłości od strony ulicy Grzybowskiej, w miejscu gdzie dotychczas znajdował się parking, powstanie park kieszonkowy. W ten sposób wejście do The Bridge prowadzić będzie przez zielony skwer, a sam plac Europejski zbliży się do ulicy Towarowej i Grzybowskiej, skąd przez lobby wieżowca będzie można przedostać się na jego główną część.

Najnowszy projekt Ghelamco certyfikowany będzie w systemach WELL, WELL Health Safety Rating, BREEAM, DGNB, Green Building Standard oraz Obiekt bez barier.

Przewidywany termin zakończenia budowy The Bridge to I kwartał 2025 r.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl