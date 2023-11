Skanska inwestuje 100 mln euro w drugą fazę projektu biurowego Studio na warszawskiej Woli. Budowa 27-kondygnacyjnego biurowca premium ruszy w IV kwartale 2023 roku, a zakończy w IV kwartale 2025 roku.

27-kondygnacyjny budynek o nazwie Studio A będzie miał powierzchnię najmu brutto około 26 600 mkw.

Wartość kontraktu budowlanego wynosi około 222 mln zł.

Budowa budynku Studio rozpocznie się w IV kwartale 2023 roku, a zakończenie zaplanowano na IV kwartał 2025 roku.

Studio zlokalizowane jest na warszawskiej Woli. Jest to obszar, który przyciąga coraz większą liczbę firm zainteresowanych działalnością w tej dynamicznie rozwijającej się części miasta.

Usytuowany pomiędzy dwiema stacjami metra kompleks zapewnia dogodny dostęp do komunikacji miejskiej oraz sieci ścieżek rowerowych. Rowerzyści będą mieli do dyspozycji 150 miejsc postojowych. Z kolei zmotoryzowani skorzystają z 203 miejsc parkingowych. Co ważne, aby upłynnić ruch w okolicy, na parking będzie można wjechać zarówno do ulicy Prostej, jak i od Łuckiej.

W projekcie przewidziano ogólnodostępną przestrzeń do wypoczynku, spacerów i spotkań, co dodatkowo podnosi wartość społeczną lokalizacji.

Rynek gotowy na projekt premium

– Ostatnie lata były dużym sprawdzianem dla rynku biurowego. Nieruchomości premium w świetnie skomunikowanych, tętniących życiem lokalizacjach i stworzone z zastosowaniem najwyższych standardów ESG, zdały ten test bardzo dobrze. Taki właśnie jest nasz kompleks biurowy Studio w centrum Warszawy. Potwierdzeniem jest sukces komercjalizacji jego pierwszej fazy, która została w 100% wynajęta jeszcze przed oddaniem do użytkowania – mówi Katarzyna Zawodna-Bijoch, prezeska i CEO spółki biurowej Skanska w Europie Środkowo-Wschodniej.

Analizujemy sytuację na rynku z dużą uwagą i jestem przekonana, że to dobry czas, by wykorzystać siłę finansową Skanska i rozpocząć ten projekt. Rynek jest gotowy na kolejny projekt premium – mówi Katarzyna Zawodna-Bijoch.

Biurowiec z apetytem na certyfikaty

Drugi etap zostanie zrealizowany z myślą o dostarczeniu zrównoważonych przestrzeni biurowych, umożliwiających odpowiedzialne wykorzystanie zasobów i wspierających dobre samopoczucie najemców.

Skanska oczekuje, że otrzyma kilka certyfikatów: LEED Core & Shell, WELL Core & Shell, WELL Health & Safety Rating oraz Budynek bez Barier.

Budowa nowej wieży biurowej Skanska rozpocznie się w IV kwartale 2023 roku, a zakończenie zaplanowano na IV kwartał 2025 roku.

Skanska stawia na technologie i udogodnienia

Wysoki na 105 metrów budynek dostarczy na lokalny rynek 26 600 mkw. GLA innowacyjnej powierzchni biurowej zaprojektowanej zgodnie z wymogami ESG. Komfort pracy zapewnią m.in. filtry i nawilżacze powietrza czy cicho działająca klimatyzacja oparta o belki chłodzące. Studio A umożliwi tworzenie miejsc zarówno do spotkań i pracy zespołowej, jak i pomieszczeń zapewniających ciszę i ułatwiających pracę w skupieniu. Przyszli najemcy będą mogli korzystać z platformy Connected by Skanska, która pozwala na wygodne, bezdotykowe poruszanie się po biurze.

– Studio A to nie tylko biura, ale również ciekawie zaaranżowane miejsce do odpoczynku. Na siódmym i dwudziestym drugim piętrze znajdą się dostępne dla najemców zielone tarasy. Na dole tworzymy otwarty plac, z małą architekturą, ogrodami deszczowymi i zbiornikami retencyjnymi, ułatwiającymi gromadzenie wody. Dodajmy do tego całoroczną roślinność, która pozwoli na redukcję efektu miejskiej wyspy ciepła. Plac jest punktem łączącym Studio z sąsiednią Fabryką Norblina – mówi Bartosz Dorsz, menadżer projektu w spółce biurowej Skanska w Europie Środkowo-Wschodniej.

Skandynawski klimat

Studio A będzie nawiązywać swoim wyglądem do pierwszej fazy kompleksu. Przyziemie zostanie ozdobione charakterystycznymi „iksami”, które stały się jednym z wyróżników inwestycji szwedzkiego dewelopera. Tradycyjnie, pracowników oraz gości Studia powita lobby w stylu skandynawskim, z ciepłymi, przyjaznymi kolorami. Projekt powstał w renomowanych pracowniach, mających na koncie wiele realizacji: duńskiej ARROW Architects oraz w polskiej Grupa 5 Architekci.

Naszym celem było stworzenie harmonijnego przejścia od budynku o wielkiej skali do bardziej ludzkiej perspektywy, dostępnej z poziomu ulicy. Chcieliśmy, aby Studio wpasowało się w okoliczną zabudowę, a nie ją przytłaczało – mówi Ulrik Raysse, dyrektor zarządzający i współzałożyciel ARROW Architects.

- Szklana fasada dodaje ponadczasowej elegancji, współtworząc tym samym nową panoramę miasta. Ogólnodostępna przestrzeń wokół budynku wraz z jego parterem zapewnia, że nie stoi on samotny, lecz staje się częścią miasta, zapraszając wszystkich do korzystania z jego funkcjonalności. Chcieliśmy stworzyć architekturę, która jest przyjazna dla użytkownika, funkcjonalna i wspierająca strategie zrównoważonego rozwoju – dodaje Ulrik Raysse.

Pierwszy etap kompleksu biurowego Studio z kompletem najemców

Pierwsza faza kompleksu Studio właśnie uzyskała pozwolenie na użytkowanie. Powierzchnia biurowa budynku realizowanego przez Skanska wynosząca prawie 20 300 metrów kwadratowych została w całości wynajęta.

Wśród najemców znajdują się m.in. spółki z grupy finansowej Societe Generale, towarzystwo ubezpieczeniowe Unum Życie i Business Link.

