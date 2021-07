Komercjalizacja biurowca Carbon Tower na finiszu

Carbon Tower, wrocławski biurowiec Cavatiny Holding sukcesywnie zapełnia się najemcami. Niedawno podpisane umowy najmu z firmami: Farutex oraz Mitsubishi Electric, a także Kancelarią Prawną Lebek i Wspólnicy spowodowały wzrost stopnia wynajmu powierzchni w Carbon Tower do 94 proc.

Najemcami Carbon Tower są też takie znane marki jak: Grupa Eneris, Lux Med, Idea Getin Leasing, Tenderhut, Arcadis, Prostep czy Selsey.

Od początku 2020 r. do końca pierwszego kwartału 2021 r., Cavatina pozyskała najemców na ponad 70 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej, z czego kilka umów dotyczyło właśnie wrocławskiego biurowca.

Istnieje szansa na to, że w pierwszej kolejności z naszego aktualnego portfela inwestycji właściciela zmieni właśnie Carbon Tower - mówi Daniel Draga, wiceprezes zarządu Cavatina Holding.

Carbon Tower to ważny obiekt w portfolio Cavatiny

Carbon Tower ulokowany jest we Wrocławiu, jednym z głównych rynków regionalnych Polski, o wciąż dużym potencjale dalszego biznesowego wzrostu.

Carbon Tower we Wrocławiu z nowym najemcą



- Tym bardziej cieszy nas jego świetne dopasowanie do potrzeb firm, co znalazło odzwierciedlenie w szybkiej komercjalizacji nawet w dość trudnych warunkach. A za dobrym rynkowym przyjęciem idzie już spore zainteresowanie ze strony inwestorów. Zgodnie z naszym modelem po zakończeniu budowy i osiągnięciu odpowiedniego poziomu komercjalizacji, aktywnie zarządzamy budynkami i sprzedaż zakładamy pod warunkiem uzyskania atrakcyjnej oferty, która umożliwia nam efektywne reinwestowanie kapitału i wzrost wartości. Także istnieje szansa na to, że w pierwszej kolejności z naszego aktualnego portfela inwestycji właściciela zmieni właśnie ten budynek - mówi Daniel Draga, wiceprezes zarządu Cavatina Holding.

Nietuzinkowa architektura Carbon Tower