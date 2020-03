Komercjalizacja biurowca Skyliner pod skrzydłami agencji

Rondo Daszyńskiego to najszybciej rosnący obszar biznesowy w kraju. W samym 2020 roku w tej okolicy przybędzie 254 tys. mkw. nowej powierzchni biurowej, a w kolejnych kilkunastu miesiącach dodatkowe 161 tys. mkw. Do użytku oddawane będą kolejne wieżowce, w tym Skyliner, realizowany przez firmę Karimpol – jeden z najwyższych w mieście, za którego komercjalizację w pełni odpowiada firma CBRE.

Skyliner, który mierzyć będzie 195 m, zaoferuje przyszłym najemcom około 40 tys. mkw. powierzchni biurowej. Na każdym piętrze do dyspozycji przyszłych najemców będzie około 1,4 tys. mkw.

Budynek będzie się składać z 30 poziomów biurowych oraz 4 przeznaczonych na cele handlowo-usługowe, które będą dostępne zarówno dla najemców budynku, jak i mieszkańców Warszawy. Na ponad 3 tys. mkw. powierzchni znajdą się: m.in. sklepy, restauracje, kawiarnie czy fitness. Dodatkowo na wysokości 165 m są planowane dwa poziomy Skybaru z widokiem na panoramę miasta, na które będzie można wjechać wydzieloną do tego windą. Wieżowiec zostanie ukończony pod koniec tego roku, zaś pierwsi najemcy wprowadzą się do niego wiosną 2021 roku. Za projekt architektoniczny odpowiada pracownia APA Wojciechowski.

- Zależało nam, żeby budynek jak najlepiej komponował się z resztą obszaru biznesowego Ronda Daszyńskiego i koncepcją zagospodarowania tej przestrzeni. Skyliner łączy wiele funkcji – biurową, handlową, rozrywkową – to dzięki nim nie będzie zamierał, gdy wszyscy wyjdą z pracy. W naszym projekcie na pierwszym miejscu postawiliśmy użytkownika, aby mógł dopasowywać wynajmowaną powierzchnię do swoich potrzeb w każdym calu. Dużą wagę przywiązujemy także do tego, aby budynek był jak najbardziej przyjazny dla środowiska. Stawiamy na jakość dobranych materiałów i na to by były one naturalne – mówi Harald Jeschek, Członek Zarządu Karimpol.

Przyjazność biurowca dla człowieka i środowiska zapewnia certyfikat BREEAM. Budynek ma funkcje m.in. odzyskiwania ciepła, oszczędzania wody, zarządzania jakością powietrza. Skyliner zostanie oddany do użytku w pod koniec tego roku, ale już cieszy się coraz większym zainteresowaniem najemców. Za jego wyłączną komercjalizację odpowiada firma doradcza CBRE.

- Rondo Daszyńskiego to obszar, który cieszy się ogromną popularnością wśród firm poszukujących nowoczesnej powierzchni biurowej. Nic dziwnego – ma wszystkie elementy, które odpowiadają na potrzeby pracowników. Najważniejszym z nich jest oczywiście świetna lokalizacja i szeroki dostęp do środków komunikacji publicznej. Według naszych badań Polacy chcą dojeżdżać do biura nie dłużej niż pół godziny. Istotne dla nich jest również, aby pracować w miejscu, które będzie zapewniało najwyższy komfort pracy. Wszystkie te warunki spełniać będzie Skyliner - mówi Mikołaj Sznajder, Dyrektor Działu Powierzchni Biurowych CBRE.