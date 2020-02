Komercjalizacja pierwszej fazy Business Garden Wrocław pod skrzydłami Savills

Kompleks Business Garden Wrocław łącznie oferuje 117 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej, co czyni go największym parkiem biurowym w mieście i trzecim pod tym względem w całej Polsce. Deweloperem inwestycji jest firma Vastint. Pierwsza faza projektu licząca 38 700 m kw. została zakupiona przez filipińskiego inwestora w maju 2019 r.

W trzech budynkach kompleksu Business Garden Wrocław, którymi opiekuje się Savills, pracuje blisko 4 tys. osób. Dział zarządzania nieruchomościami firmy aktywnie dba o społeczność pracowników obiektu organizując dla niej szereg aktywności. W ostatnim czasie najemcy mogli wziąć udział m.in. w warsztatach projektowania lasów w słoiku, zajęciach jogi i krav magi, a także skorzystać z serwisu narciarskiego czy obejrzeć wspólnie film w ramach kina pod gwiazdami.

- Na wiosnę w obiekcie zwolni się moduł o powierzchni ok. 1000 m kw. To tym samym niepowtarzalna szansa dla firm, które chciałyby mieć biuro w tak atrakcyjnej lokalizacji i dołączyć do społeczności Business Garden Wrocław. Inwestycja ta to jednocześnie kolejny kompleks biurowy, którym mamy okazję opiekować się całościowo, osiągając efekt synergii poprzez połączenie usług wynajmu powierzchni i zarządzania nieruchomością – powiedział Daniel Czarnecki, dyrektor działu powierzchni biurowych, reprezentacja wynajmującego, Savills.