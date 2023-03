TMT SA wybuduje w Poznaniu kompleks dwóch biurowców, z których wyższy wzniesie się na 60 metrów. Zaprojektowana przez EASST Architects inwestycja powstanie przy Rondzie Rataje na obszarze Łaciny.

W Poznaniu, pomiędzy rondem Rataje a galerią handlową Posnania, TMT SA wybuduje kompleks biurowców, z których wyższy wzniesie się wysokość 60 metrów.

W dalszej kolejności zbudowany niższy, 7-kondygnacyjny biurowiec będący częścią tego samego kompleksu.

Biurowiec będzie znajdować się w bliskim sąsiedztwie galerii Posnania.

W budynku przewidziano powierzchnie biurowe oraz lokale usługowe na parterze.

TMT SA to spółka z siedzibą w Obornikach działająca w branży nieruchomości.

Zaprojektowany przez EASST Architects budynek stanie przy Rondzie Rataje na obszarze Łaciny. Teren inwestycji otoczony jest osiedlami mieszkaniowymi, w których mieszka duża część populacji Poznania. Osiedle Młodych, Osiedle Piastowskie i dynamicznie rozwijająca się zabudowa osiedla Polanka stanowią gęstą tkankę miejską. Dopełnieniem tych funkcji jest ogromny kompleks handlowy powstałej przed kilku laty Posnanii.

Funkcjonalnie budynek będzie posiadał dwa poziomy garaży podziemnych. Na jednym z poziomów garaży będzie znajdowała się rowerownia z zapleczem pryszniców i szatni dla coraz większej rzeszy miłośników dwóch kółek. Główne wejście do recepcji budynku znajdować się będzie od Alei Komedy. Na ponad stu metrach kwadratowych znajdzie się recepcja i poczekalnia dla gości.

TMT SA wybuduje w Poznaniu kompleks dwóch biurowców, z których wyższy wzniesie się na 60 metrów. proj. EASST Architects, wiz. EASST Architects

Na parterze wydzielono dwa lokale usługowe z dostępem do skweru od Ronda Rataje i wewnętrznej przestrzeni pomiędzy projektowanym budynkiem i kolejnym etapem zabudowy. Kolejne cztery piętra są kondygnacjami powtarzalnymi o dużej przestrzeni do dowolnego zagospodarowania.

Wyższe kondygnacje zbudowane są wokół trzonu komunikacyjnego, tak aby wszystkie pomieszczenia miały nieograniczony dostęp do widoku na miasto i przyległe tereny. Każda z nich będzie miała około 580 m do zagospodarowania biurami. Nad piątą kondygnacją przestrzenie będą miały dodatkowy dostęp do tarasów, które powstały dzięki zabiegowi przesunięcia bryły.

Naszpikowany nowymi technologiami i dobrze skomunikowany

Budynek jest w trakcie uzyskiwania certyfikatu BREEAM, w którym analizowane są takie aspekty jak dostęp do komunikacji, zużycie energii i wody, jakość powietrza oraz zastosowanie ekologicznych materiałów. Dostęp do budynku dla osób z niepełnosprawnościami będzie ułatwiony dzięki spełnieniu wymogów „budynku bez barier”.

Biurowiec wyposażony będzie w system kontroli jakości powietrza, klimatyzacji i wentylacji. Zasilanie energetyczne będzie się odbywać z dwóch niezależnych źródeł z możliwością przepięcia na zasilanie awaryjne z agregatów prądotwórczych.

Dostęp komunikacyjny do budynku jest bardzo różnorodny i może się opierać na liniach tramwajowych i autobusach miejskich, których przystanki znajdują się przy samym budynku biurowym jak również na rowerach, hulajnogach i wszystkich innych alternatywnych środkach komunikacji. Przy Alejach Komedy znajduje się duży skwer pozwalający na parkowanie rowerów miejskich.

60-metrowy dołączy do najwyższych budynków w mieście, plasując się za:

ATAL Warta Towers (wysokość 60 metrów),

Chartowo Tower (wysokość 61 metrów),

Wieżowcem Bałtyk (wysokość 67 metrów), Novotel Poznań Centrum (wysokość 68 metrów),

budynkiem Delta 4 (wysokość 73 metry),

budynkiem Poznań Financial Centre (wysokość 91 metrów),

wysoką na ponad 102 mettry Andersią Tower,

Collegium Altum (wysokość ponad 103 metry)

oraz powstającą Silver Andersią, która wzniesie się na wysokość 116 metrów.

