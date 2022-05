Kompleks biurowy Tensor Office Park sprzedany

Gdyński Tensor Office Park został sprzedany do spółki JV zarządzanej przez czeski fundusz Investika realitní fond oraz Bud Holdings.

Firma Greenstone Asset Management, działająca w imieniu EuroEast B.V., informuje o sprzedaży Tensor Office Park.

Gdyński kompleks biurowy trafi do JV zarządzanego przez czeski fundusz Investika realitní fond oraz Bud Holdings.

Aktualnie kompleks Tensor Office Park jest wypełni wynajęty.

Tensor Office Park, mieszczący się w Gdyni Redłowo, przyciąga najemców swoim oryginalnym designem i wieloma technicznymi udoskonaleniami. Kompleks składa się z 3 nowoczesnych budynków X, Y i Z, o całkowitej powierzchni około 20 tys. mkw. Oprócz wynajmowanych powierzchni biurowych, do dyspozycji najemców pozostaje wewnętrza przestrzeń publiczna, która pełni funkcję zielonej strefy umożliwiającej wypoczynek w przerwach od pracy. Aktualnie kompleks Tensor Office Park jest w 100 proc. wynajęty.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

- Jesteśmy bardzo zadowoleni z sukcesu naszej inwestycji, która potwierdziła wysoką jakość Greenstone Asset Management w zarządzaniu kompleksem Tensor. Ze względu na wyjątkową jakość i doskonałą lokalizację naszego obiektu, zwiększyliśmy dochody z najmu, pomimo szczególnie trudnego okresu dla budynków biurowych. Lokalny zespół Greenstone AM, zarządzający aktywami w imieniu reprezentowanych przez nas inwestorów, wykonał znakomitą pracę, co zaowocowało utrzymaniem blisko 100 proc. poziomu wynajęcia przez cały okres inwestycyjny. Inwestycja wygenerowała IRR na poziomie około 18 proc. - komentuje Stephane Chauvel, Founding Partner w Greenstone AM.

Polski rynek nieruchomości oferuje szereg interesujących produktów inwestycyjnych, a kompleks Tensor jest z pewnością jednym z nich. Spełnia nasze kryteria inwestycyjne, ponieważ jest to atrakcyjny i w pełni wynajęty budynek biurowy klasy A w świetnej lokalizacji, który charakteryzuje się unikalnym wskaźnikiem WAULT i oryginalną architekturą. Jesteśmy głęboko przekonani, że Tensor – nasza piąta nieruchomość w Polsce – jest odpowiednim aktywem dla naszego funduszu. W skład naszego portfela wchodzi już ponad 30 budynków i projektów komercyjnych w czterech krajach Europy. Ten najnowszy zakup pozwoli na dalszą dywersyfikację geograficzną aktywów – powiedział Václav Kovář, manager portfela w funduszu nieruchomości Investika.

Za wsparcie Sprzedającego w procesie poszukiwania inwestora odpowiadał zespół Cushman & Wakefield, prowadzony przez Marcina Kocerbę.

- Ta transakcja jest idealnym dowodem atrakcyjności i siły polskiego rynku nieruchomości biurowych a przede wszystkim potwierdzeniem, że poprzez strategiczną selekcję aktywów i wdrożenie przemyślanego biznes planu można osiągnąć ponadprzeciętne zyski nawet na aktywach typu Core. Gratuluję Greenstone Asset Management udanego wyjścia z inwestycji a nabywcom – Investika realtni fond oraz Bud Holdings – zakupu najwyższej jakości obiektu biurowego oraz dalszej ekspansji na polskim rynku – dodaje Marcin Kocerba, Partner, Capital Markets, Cushman & Wakefield.

Strony postanowiły nie ujawniać wartości transakcji.