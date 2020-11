Kompleks Bolero Office Park frontem do najemców

2500 nowych drzew, krzewów i bylin posadzono we wrześniu i październiku wokół biurowców Bolero Office Point 1 i 2. Rewitalizacji poddano również starą aleję lipową znajdującą się wzdłuż ulicy Równoległej i przy nowo wybudowanym chodniku prowadzącym do budynku BOP1 i BOP2. Prace polegały na uporządkowaniu istniejącej zieleni, instalacji nowego oświetlenia oraz wysadzeniu bluszczem podłoża, który w przyszłości ma utworzyć zielony dywan. Dodatkowo z myślą o najemcach wybierających rowery jako środek transportu do pracy, na parkingu naziemnym przy kompleksie postawiono stację naprawy rowerów oraz nowe stojaki rowerowe.

– Nowa aranżacja zieleni i udogodnienia dla rowerzystów to kolejne zmiany, jakie wprowadziliśmy w Bolero Office Park w tym roku. Wcześniej, w wakacje odświeżyliśmy recepcję Bolero Office Point 1, odnowiliśmy nawierzchnię podjazdu przed budynkiem, przebudowaliśmy rondo, aby podjazd do budynku był wygodniejszy. Ponadto w związku z oddaniem w czerwcu 2020 r. do użytkowania Bolero Office Point 2 wprowadziliśmy nową identyfikację wizualną dla kompleksu i nowe oznakowania dla budynków – mówi Arkadiusz Płociński, wiceprezes zarządu Real Management S.A.

Bolero Office Park to doskonale skomunikowany kompleks dwóch budynków biurowych położony przy ulicy Równoległej 4 w Warszawie. Sąsiedztwo stacji WKD pozwala na szybki i komfortowy dojazd do centrum miasta, a bliskość lotniska i głównych tras wyjazdowych z Warszawy jest udogodnieniem dla firm, których pracownicy często podróżują służbowo. Właścicielem kompleksu są spółki Bolero Investments Sp. z o.o. oraz Bolero Investments 2 Sp. z o.o. należące do holdingu Real Management.