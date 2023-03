Firma z branży czystej energii przedłuża umowę powierzchni biurowej we wrocławskim kompleksie Promenady Business Park.

Wiodąca firma z branży ciepłowniczej, która korzysta z lokalizacji we wrocławskim kompleksie Promenady Business Park (budynek ZITA) od 2014 roku, zdecydowała się przedłużyć umowę najmu na kolejne lata.

Cieszymy się z kontynuacji współpracy z naszymi partnerami – mówi Krzysztof Hołub, dyrektor ds. Komercjalizacji, Trudo Sp. z o.o., do której należy wrocławski kompleks.

Nowi najemcy są dla nas bardzo ważni, jednak największym dowodem zaufania jest dla nas decyzja o przedłużeniu umowy najmu przez dotychczasowego najemcę. To ocena naszej pracy i ważna dla nas informacja, że oferowane przez nas rozwiązania sprawdzają się w dłuższym dystansie. Jest to także inspiracja do dalszej pracy nad rozwojem kompleksu, nad jego energooszczędnością oraz nowymi funkcjami - dodaje.

W procesie negocjacji partnerzy korzystali z pośrednictwa reprezentującej wynajmującego agencji Knight Frank.

ZITA jest jednym z dwóch budynków należących do kompleksu Promenady Business Park we Wrocławiu. To obiekt o standardzie A, oferujący ponad 21 tys. mkw. powierzchni do wynajęcia. Najemcy mają do dyspozycji parkingi samochodowe, miejsca dla rowerzystów oraz stację rowerów miejskich. W bliskiej okolicy znajdują się liczne sklepy, przedszkola oraz restauracje, a także przystanki komunikacji miejskiej.

- Promenady są atrakcyjną lokalizacją na wrocławskim rynku, o czym świadczy znaczny procent ich komercjalizacji. Zaletą biurowców ZITA i EPSILON jest ich specyfika, która pozwala na elastyczne dostosowanie powierzchni do potrzeb klientów, dlatego spodziewam się, że w najbliższych miesiącach będziemy mogli poinformować o dalszych postępach w komercjalizacji tego obiektu - podkreśla Maciej Moralewicz, Regional Director w Trudo.

W kompleksie zlokalizowane są aktualnie firmy takie jak m.in.: Impel S.A., Qatar Airways, Intrum, MFinanse i DS Engeneering.

