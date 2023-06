Drzewa, pergole, fontanna czy tężnie solankowe - to tylko niektóre elementy wewnętrznego placu kompleksu Nowy Rynek, który został właśnie oddany do użytku w Poznaniu. Pracownicy tutejszych biur i mieszkańcy zyskali nowe miejsce do odpoczynku.

Kompleks Nowy Rynek zyskał wewnętrzny plac.

Inwestycja zlokalizowana jest w Poznaniu.

Plac jest częścią przestrzeni publicznej.

Pracownicy tutejszych biur, ale również mieszkańcy i goście zyskali nowe miejsce odpoczynku, uzupełniające tkankę miejską tej części stolicy Wielkopolski.

Nowy Rynek to największa inwestycja biurowa Skanska w Polsce.

Docelowo jego powierzchnia użytkowa wyniesie ponad 100 tys. mkw. Wewnętrzny rynek jest wyróżnikiem poznańskiej inwestycji Skanska. Cały kompleks Nowy Rynek od początku projektowany był jako integralna część miasta, nawiązująca do otaczającej ją zabudowy, która oprócz najwyższej jakości biur miała też wnieść wartość dodaną dla okolicznych mieszkańców. Stąd pomysł placu w formie parku, który łączy wszystkie budynki Nowego Rynku. Na placu nasadzono 15 sztuk dużych drzew - platanów klonolistnych oraz dębów błotnych, a także nieco mniejsze graby i glediczje. Zieleń została uzupełniona krzewami, pnączami i trawami. W południowo-wschodniej części placu wybudowano fontannę, a w rogach - pergole. Przy jednej z nich stanęły tężnie solankowe. Zagospodarowanie rynku uzupełniają elementy małej architektury podkreślone ogrodowym oświetleniem, a także urządzenia służące do zabawy najmłodszym użytkownikom. W lampach ukryto budki dla jeżyków. Jak dawniej, ma to być miejsce spotkań, ale w formie odpowiadającej dzisiejszym oczekiwaniom. - Nowy Rynek to nie tylko miejsce pracy dla dziesięciu tysięcy osób, ale także miejsce, które na co dzień będzie tętnić życiem, przyciągać ludzi w każdym wieku. Gdy kilka lat temu rozpoczynaliśmy pracę nad tym projektem, już wtedy wiedzieliśmy, że chcemy stworzyć w tym miejscu coś więcej niż kompleks biurowy. Chcieliśmy miastotwórczego charakteru tej inwestycji, chcieliśmy oddać ten kwartał mieszkańcom, dlatego stworzyliśmy na samym początku projektu rynek dialogu kreatywnych pomysłów i dyskusji - mówi Katarzyna Zawodna-Bijoch, prezeska i CEO spółki biurowej Skanska w Europie Środkowo-Wschodniej. Idea wewnętrznego rynku odwołuje się do tradycji licznych poznańskich placów publicznych i targowisk. W ten sposób nawiązano do historii stolicy Wielkopolski. - Nowy Rynek stał się integralną częścią miasta, dającą nie tylko miejsca do pracy, ale również strefę, w której wszyscy mieszkańcy Poznania mogą się zrelaksować i odpocząć - dodaje Konrad Ziejewski, dyrektor projektu w spółce biurowej Skanska w Europie Środkowo-Wschodniej. Przestrzeń to nie tylko nowoczesne powierzchnie biurowe. Teraz to także miejsce spotkań i odpoczynku wśród zieleni, z którego mogą korzystać wszyscy mieszkańcy - mówi Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania. Biuro, dla wszystkich Nowy Rynek to największa inwestycja biurowa Skanska w Polsce. Docelowo jego powierzchnia użytkowa wyniesie ponad 100 tys. mkw. W najbliższej okolicy są liczne punkty usługowe, centra handlowe, a także dwa duże parki. Czytaj więcej Skanska przygotowuje się do zabudowy terenu po biurowcu Cuprum we Wrocławiu W biurowcach Nowego Rynku zastosowano rozwiązania, które pozwalają oszczędzać prąd i wodę. Ukończony niedawno budynek E kompleksu jest zasilany energią elektryczną wyprodukowana w 100 proc. ze źródeł odnawialnych. Najemcy Nowego Rynku korzystają m.in. z systemu wentylacji z wysokiej klasy filtrami, który dostarcza aż o 30 proc. więcej świeżego powietrza. W ramach kompleksu powstał również pierwszy w Poznaniu chodnik redukujący poziom zanieczyszczeń znajdujących się w miejskim powietrzu. Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

