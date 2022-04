Kompleksem West Forum we Wrocławiu zajmie się Savills

Savills jest wyłącznym agentem kompleksu West Forum.

Komercjalizacja wrocławskiego kompleksu zależy teraz od Savills.

Właścicielem biurowca jest grupa GNT Ventures Properties.

West Forum to kompleks dwóch budynków biurowych West Forum A i West Forum B o łącznej powierzchni użytkowej 31,7 tys. mkw., z czego ponad 22 000 m kw. stanowi powierzchnia biurowa na wynajem. Obiekt położony jest przy ul. Strzegomskiej, w zachodniej części miasta znanej ze swojego biznesowego charakteru.

- Zdecydowaliśmy się powierzyć firmie Savills komercjalizację West Forum, ponieważ zależy nam na profesjonalnym partnerze, który wesprze nas w pozyskaniu nowych najemców. Savills doradza nam w również w wynajmie powierzchni w Stratos Office Center, budynku biurowym w Warszawie. Dzięki tej wieloletniej współpracy mamy pewność, że nasz biznesowy partner rozumie nasze potrzeby i pomoże nam osiągnąć sukces - mówi Monika Sieradzan, leasing director w TFG Asset Management.

- West Forum to doskonały adres dla firm ceniących sobie nowoczesne powierzchnie biurowe o jasnych wnętrzach w spokojnym otoczeniu, z dużą ilością zieleni i dogodnym dojazdem. Niewątpliwą zaletą tej lokalizacji jest bardzo duża liczba dostępnych miejsc parkingowych, jak i również atrakcyjna stawka czynszu. Budynki są wąskie, a uchylne okna bardzo duże, co sprawia, że powierzchnie biurowe, nawet w układzie gabinetowym, są doskonale doświetlone. Na terenie kompleksu znajduje się wiele różnych udogodnień dla najemców, takich jak rowerownia, paczkomat do odbioru przesyłek, ekrany reklamowe przy recepcji, przedszkole, plac zabaw oraz zewnętrzne, zielone strefy relaksu z ławkami i leżakami np. do organizacji letnich spotkań zespołowych - mówi Bartosz Plewa, menadżer regionalny, dział powierzchni biurowych, Savills Wrocław.

Kompleks położony jest w bliskim sąsiedztwie estakady Gądowianka, z widokiem na panoramę Wrocławia. Szybko dostaniemy się stąd do lotniska oraz centrum, dzięki bliskości węzła autostradowego i obwodnicy miejskiej. W odległości kilku minut pieszo znajduje się stacja szybkich kolei miejskich Muchobór, zapewniająca dojazd do centrum Wrocławia w około sześć minut, a 350 m od kompleksu znajduje się przystanek autobusowy 10 linii autobusowych. Kompleks oferuje najemcom i ich gościom blisko 380 naziemnych i podziemnych miejsc parkingowych oraz 120 stojaków rowerowych i 60 stanowisk w rowerowni. W budynku West Forum A znajduje się ponadto serwisowana powierzchnia biurowa, dla firm zainteresowanych elastycznymi formami najmu.