Koncepty gastronomiczne zapełniają nieruchomości w Gliwicach

- To miejsce i jego przeszłość są wyjątkowe. Dlatego postanowiliśmy stworzyć niemniej nobilitującą kontynuację jego historii i zaprosić do współpracy wyjątkowe podmioty, które dostarczą gościom niezapomnianych wrażeń - mówi Maciej Mendrok, Dyrektor w Dziale Wynajmu Powierzchni w DL Invest Group. - Jakościowe wnętrza restauracji i kawiarni dopełniają wrażenia wyjątkowości. Goście mogą cieszyć się wysublimowanymi smakami włoskiej kuchni, próbować bogactwa smaków kuchni azjatyckiej i owoców morza, a także rozsmakować się w kuchni polskiej czy amerykańskiej. Stara Poczta to także siedziba Nowej Prowincji, wyjątkowej kawiarni, która pierwotnie założona w Krakowie od zawsze była miejscem przeznaczonym dla artystów i gości spragnieni także uczty kulturalnej. W “Nowej Prowincji” w Krakowie bywali między innymi Wisława Szymborska, Czesław Miłosz, Michał Rusinek czy Ewa Lipska. Organizowane były także między innymi zabawy literacko-muzyczne czy wieczory autorskie. “Nowa Prowincja” w Gliwicach chce kontynuować te tradycje i zapraszać do współpracy lokalnych twórców - podkreśla.

- Nową Prowincję, krakowsko-prowincjonalną kawiarnię, którą wzorem jej galicyjskiego oryginału chcemy uczynić przyjaznym miejscem dla wszystkich osób ceniących kulturę i prostotę dobrego smaku otworzyliśmy drugiego kwietnia bieżącego roku. Na miejscu przygotowujemy ciasta i desery, którym towarzyszy bogata oferta win, piwa oraz mocnych alkoholi – mówi Bożena Fedas-Fraczek, współzałożycielka kawiarni.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

- DL Vintage Post i dawna Giełda Zbożowa to bardzo dobre przykłady sposobu naszego działania. Chcemy tworzyć miejsca wyjątkowe, które z jednej strony podkreślą unikalny charakter każdej lokalizacji, a z drugiej zaspokoją i pogodzą potrzeby biznesowych najemców, lokalnych społeczności i przedsiębiorców budując wartość dodaną dla ośrodków miejskich - mówi Dominik Leszczyński, założyciel i zarządzający DL Invest Group.