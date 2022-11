Equinor, jeden z największych producentów energii na świecie, podpisał umowę najmu z belgijskim deweloperem Immobel, dołączając do grona najemców nowego projektu biurowego Central Point.

Międzynarodowy koncern Equinor (dawniej Statoil), zajmie biura Central Point.

Budynek mieści się w centrum Warszawy u zbiegu ulic Marszałkowskiej i Świętokrzyskiej, tuż nad wejściem do metra.

Firma zajmie całe 14 piętro budynku już w grudniu bieżącego roku.

W transakcji doradzała firma CBRE.

Equinor, przed zmianą nazwy w 2018 roku znany jako Statoil, to prężnie działający koncern, którego portfolio obejmuje ropę, gaz, a także odnawialne i niskoemisyjne źródła energii. Ambicją firmy, zatrudniającej ok. 21 tys. pracowników w ponad 30 krajach na całym świecie, jest osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku. W Polsce Equinor skupia się przede wszystkim na morskiej energetyce wiatrowej i wraz z Polenergią rozwija jedne z najbardziej zaawansowanych projektów morskich farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim. Za pośrednictwem spółki Wento inwestuje także w lądowe odnawialne źródła energii – wielkoskalowe farmy fotowoltaiczne oraz wiatrowe.

Decyzja o nowym, większym biurze, to dla nas strategiczny krok w dalszym rozwoju firmy w Polsce. Central Point doskonale wpisuje się w wizję naszej nowej siedziby, która będzie wizytówką Equinor w naszym kraju. Zależało nam, aby budynek, który wybierzemy, spełniał najwyższe standardy w zakresie ekologii i nowoczesnych technologii, by odzwierciedlał to, czym kierujemy się w naszej działalności. Central Point, pomimo położenia w samym sercu Warszawy, zapewnia kameralną atmosferę pracy, co w połączeniu z dużą przestrzenią będzie pozytywnie wpływać na efektywność oraz samopoczucie pracowników. Stanowiło to dla nas bardzo istotne kryterium wyboru – mówi Michał Kołodziejczyk, prezes zarządu Equinor Polska.

Central Point to flagowy projekt belgijskiego dewelopera – Immobel. Jego wyjątkowa lokalizacja w ścisłym centrum miasta zalicza się do najlepszych w Warszawie. Do Central Point można z łatwością dotrzeć nie tylko samochodem, ale również komunikacją miejską i rowerem. Budynek znajduje się bowiem na skrzyżowaniu dwóch głównych warszawskich ulic – Świętokrzyskiej i Marszałkowskiej, w niepowtarzalnym miejscu, w którym przecinają się dwie linie metra. Biurowiec oferuje niemal 20 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej, umożliwiającej każdemu najemcy elastyczną, indywidualną aranżację.

Equinor to jeden z największych na świecie operatorów farm wiatrowych, zyskujący coraz większe znaczenie na arenie międzynarodowej i w innych sektorach odnawialnych źródeł energii, z którymi chce być kojarzony. Charakter działalności i transformacja, którą przechodzi koncern, wymagają odpowiedniego biura w określonym budynku. Central Point to nie tylko gwarancja najwyższej jakości powierzchni biurowej, ale także wyraz troski o środowisko. Połączenie ekologii oraz nowoczesnej technologii od samego początku było kwestią priorytetową w projektowaniu naszego biurowca, który spełnia standardy zrównoważonego rozwoju. Dowodem może być tutaj, chociażby uzyskany certyfikat BREEAM na poziomie Excellent. Uważam, że wybór Central Point na siedzibę Equinor jest doskonałą decyzją, która stanowi spójny element strategii rozwoju firmy – mówi Richard Aboo, Dyrektor Zarządzający w Immobel Polska.

Budynek oferuje szeroką gamę rozwiązań ekologicznych. W środku najemcy znajdą np.: odpowiednią infrastrukturę dla rowerzystów, punkty ładowania pojazdów elektrycznych i szybkobieżne windy. Również systemy oświetlenia są zaprojektowane zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, a dzięki temu, że średnia powierzchnia jednego piętra w wynosi ok. 1000 mkw., zagwarantowany jest doskonały dostęp do naturalnego światła. Materiały z budowy w większości poddane zostały recyklingowi.

W negocjacjach z deweloperem Equinor był reprezentowany przez firmę doradczą CBRE, która doradzała koncernowi nie tylko w zakresie samej transakcji, ale także w kwestiach: technicznych, zarządzania projektem i wykończenia wnętrz.

Cieszę się, że mogliśmy być częścią transakcji i kompleksowo wspierać Equinor w negocjacjach z właścicielem budynku. Portfolio najemców Central Point jest zróżnicowane i łączy wiele prestiżowych firm. To dowód na to, że Immobel stworzyło projekt, spełniający potrzeby nawet najbardziej wymagających klientów. Jestem pewna, że nowe biuro Equinor, które tutaj powstanie przyczyni się do sukcesów i dalszego rozwoju firmy – komentuje Ewa Duszyńska-Malinowska, Dyrektor w CBRE Poland.

