LTIMindtre ogłosiła otwarcie centrum usług w Krakowie. Inwestycja wpisuje się w strategię rozszerzania obecności firmy w Europie Wschodniej. To druga krakowska inwestycja Larsen&Toubro w ciągu roku.

Nowoczesne centrum w krakowskim Ocean Office Park będzie wspierać możliwości firmy w regionie.

Przybliży światowej klasy usługi LTIMindtree klientom z branży turystycznej, transportowej i hotelarskiej.

Obecność w Europie Wschodniej zapewni przedsiębiorstwom działającym w regionie łatwiejszy dostęp do portfolio rozwiązań cyfrowych firmy.

LTIMindtree chce zatrudnić w Krakowie 300 osób do końca tego roku.

Jak informuje Wyborcza.pl, LTIMindtree to część inżynieryjno-technologicznego koncernu Larsen & Toubro (L&T) z siedzibą w Bombaju. Wiosną 2022 roku indyjski konglomerat ulokował w Krakowie siedzibę jednej ze swoich spółek zależnych, L&T Technology Services Limited (LTTS), oferującej usługi konsultingowe, projektowe, rozwojowe oraz testowe, m.in. w zakresie produktów przemysłowych, urządzeń medycznych, transportu, telekomunikacji oraz przemysłu przetwórczego.

Teraz LTIMindtre ogłosiła otwarcie centrum usług w Krakowie. Inauguracja otwarcia odbyła się z udziałem: Nachiket Deshpande, Dyrektora Operacyjnego i Członka Zarządu LTIMindtree, Jerzego Muzyka, Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa, Rao Maddukuri, Prezesa Polsko Indyjskiej Rady Biznesu, Przemysława Rotha, Wiceprezesa organizacji ASPIRE oraz Petera Mitchella, Wiceprezesa Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych ABSL.

Przygotowane dla 500 pracowników, nowoczesne centrum w krakowskim Ocean Office Park będzie wspierać możliwości firmy w regionie i przybliży światowej klasy usługi LTIMindtree klientom z branży turystycznej, transportowej i hotelarskiej. Inwestycja będzie uzupełnieniem istniejącego centrum LTIMindtree w Warszawie.

Z przyjemnością ogłaszamy otwarcie naszego nowego centrum w Polsce. Dzięki temu zaawansowanemu obiektowi będziemy mogli lepiej zrozumieć potrzeby naszych klientów i przybliżyć nasze usługi – zarówno globalnie jak i w Europie, a także dostarczać im rozwiązania nowej generacji. Jest to posunięcie zgodne z naszą strategią rozszerzania globalnego zasięgu i wzmacniania obecności na kluczowych rynkach. Nasz model biznesowy oparty na centrach usług okazał się skuteczny, a nowa inwestycja jeszcze bardziej wzmocni nasze możliwości, dzięki czemu będziemy działać w sposób bardziej elastyczny i lepiej reagować na potrzeby naszych klientów - powiedział Nachiket Deshpande, Dyrektor Operacyjny i Członek Zarządu, LTIMindtree.

- Polska, a w szczególności Kraków jest renomowanym hubem technologicznym na skalę Europy z imponującą liczbą utalentowanych ludzi. Jest on nieodłącznym elementem globalnego biznesu technologicznego. Cieszymy się, że liderzy rynku, tacy jak LTIMindtree, dokonują dalszych inwestycji w naszym regionie i mieście, aby wspierać innowacje i umożliwić cyfrową transformację firmom z całego świata z różnych branż - powiedział, Jerzy Muzyk, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa.

Gratulujemy LTIMindtree nowej inwestycji w Krakowie. Obecność w Europie Wschodniej zapewni przedsiębiorstwom działającym w regionie jeszcze łatwiejszy dostęp do portfolio rozwiązań cyfrowych firmy. Jesteśmy pewni, że inwestycja LTIMindtree przyczyni się do wzrostu i rozwoju polskiego przemysłu technologicznego. Życzymy LTIMindtree wszystkiego najlepszego w dalszej ekspansji i budowaniu globalnego zasięgu - powiedział Przemysław Roth, Wiceprezes ASPIRE.

Placówka w Krakowie to najnowsze przedsięwzięcie w rozwijającej się działalności LTIMindtree w Europie, gdzie obsługuje ponad 75 klientów. Obecnie firma dysponuje dwudziestoma trzema biurami i dziewięcioma centrami dostaw w regionie, oferując innowacyjne rozwiązania technologiczne i usługi, które zapewniają klientom przewagę konkurencyjną na ich rynkach.

Sławomir Czuz, General Manager LTIMindtree w Polsce. Fot. Mat. pras.

General Managerem LTIMindtree w Polsce jest Sławomir Czuz - menadżer z wieloletnim, międzynarodowym doświadczeniem zdobytym w takich firmach jak GE Healthcare czy ABB.

Jak informuje krakowski oddział Wyborcza.pl, LTIMindtree chce zatrudnić w Krakowie 300 osób do końca tego roku, przy czym nowe biuro zlokalizowane w Ocean Office Park przygotowane jest na obecność nawet 500 pracowników. Poszukiwani są zarówno specjaliści IT, jak i specjaliści z zakresu projektowania usług oraz pracownicy administracyjni. Firma chce zatrudniać także osoby bez doświadczenia w branży informatycznej, do których skierowany jest specjalny program szkoleń.

