Koncerty w Koszykach dla stęsknionych klientów

Czekamy na powrót klientów, podobnie jak pracownicy korporacji chcą już wrócić do swoich biur - przyznaje Piotr Krowicki, Marketing Manager Hali Koszyki, której właścicielem jest Globalworth.









Dodano: 01 gru 2020 11:31

Jak zmieniają się relacje z szefem, gdy nie widzimy go na co dzień w firmie? Na to m.in. pytanie odpowiadali w zeszłym tygodniu słuchacze Radia Kolor w konkursie związanym z akcją Globalworth „Tęsknię za biurem”. Wygrał Sebastian, który uważa się za szczęściarza, bo jego szef nie wymaga odpowiedzi na maila w ciągu trzech minut. Laureat dostał voucher na 150 zł do zrealizowania w restauracjach Hali Koszyki.