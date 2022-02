Konflikt wokół Mennicy Legacy Tower nikomu nie służy

Mennica Polska jest wciąż zainteresowana zakupem 50 proc. udziałów w kompleksie biurowym Mennica Legacy Tower. – Rozmów o transakcji z naszym udziałem aktualnie nie ma. Żeby do nich w ogóle doszło, to wspólnicy Golub GetHouse – Cezary Jarząbek oraz rodzina Radziwiłłów – musieliby wyrazić chęć wspólnych rozmów, co przy aktualnym konflikcie w jakim trwają, wydaje się nierealne - przyznaje Grzegorz Zambrzycki, prezes zarządu i dyrektor naczelny Mennicy Polskiej.

Do sprzedaży MLT nie może dojść już od listopada 2020 r. Rozmów odbyło się sporo, ale nie były one konstruktywne.

Według Mennicy Polskiej inwestycja w MLT to dobrze ulokowany kapitał, który lada moment będzie już wypracowywać zysk. W tym roku rozpoczną się pełne płatności czynszów od najemców z całego obiektu.

Tylko Mennica Polska złożyła ofertę na piśmie realną i wiarygodną. Wszystkie inne, na temat których pojawiały się informacje w mediach, kończyły się jedynie na wstępnym zainteresowaniu inwestorów.

Jak pilną sprawą jest ustabilizowanie sytuacji właścicielskiej kompleksu Mennica Legacy Tower? Czy Mennicy Polskiej – współwłaścicielowi obiektu – zależy na szybkim rozwiązaniu tej sprawy?

Grzegorz Zambrzycki, prezes zarządu i dyrektor naczelny Mennicy Polskiej: Nie spieszy się nam tak, jak powinno spieszyć się naszym partnerom. Ich popędza m.in. zapadalność papierów dłużnych i inne zobowiązania. My zainwestowaliśmy w MLT własne pieniądze wypracowane w innych obszarach naszej działalności, więc pod tym względem nic nas nie przymusza. Uważamy, że jest to dobrze ulokowany kapitał, który lada moment będzie już wypracowywać zysk. W tym roku rozpoczną się pełne płatności czynszów od najemców z całego obiektu.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Z drugiej strony – bardzo chcielibyśmy, aby ta patowa, a nawet można już powiedzieć patologiczna, sytuacja po stronie naszego partnera została rozwiązana.

Sprzedaż Mennica Legacy Tower. Jest problem z czasem, a nie z wartością zabezpieczenia



Niepotrzebnie też psuje atmosferę wokół tego prestiżowego kompleksu, prawda?

Ten konflikt nie służy nikomu, co już sygnalizowaliśmy apelując o szybkie ustabilizowanie sytuacji właścicielskiej MLT. I nie chodzi tylko o kwestie wizerunkowe, ale po prostu o sprawne zarządzanie wieloma codziennymi wyzwaniami związanymi z szeroko pojętym funkcjonowaniem takiej inwestycji. Nasi partnerzy, kłócąc się między sobą o różne kwestie, nie tylko związane z MLT, w ferworze tej walki koncentrują się przede wszystkim na swoich interesach. Tymczasem jasność odnośnie tego, kto i za co odpowiada ułatwiłaby bieżące zarządzanie budynkiem. My wielokrotnie deklarowaliśmy i nadal podtrzymujemy swoją propozycję – bardzo chętnie odkupimy od naszych partnerów 50 proc. udziałów w MLT. Potrzebna jest jednak wola drugiej strony, aby usiąść do stołu negocjacyjnego. Na pewno byśmy się dogadali.

1

2

3

4

Retransmisja sesji: Nowy Europejski Bauhaus. Porozmawiajmy o tym, jak budować bez śladu węglowego