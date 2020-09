Koniec złotej ery branży IT?

10 wrz 2020

Pracownicy branży IT to jedna z niewielu grup zawodowych, której sytuacja oceniana jest

na stabilną. Wpływ pandemii na działalność firm IT jest jednak niewątpliwy. Co czwarta firma zmniejszyła liczbę prowadzonych rekrutacji, a niemal co trzecia – zupełnie z nich zrezygnowała. Czy to oznacza koniec złotej ery branży?