Konrad Dziewoński, BUMA: Trzymamy rękę na pulsie

W ubiegłym roku Grupa Buma sprzedała Partners Group portfel nieruchomości biurowych – czy to „ostatnio słowo” firmy na rynku biurowym? Czy planujecie Państwo nowe inwestycje?

Konrad Dziewoński: W styczniu sprzedane zostały krakowskie kompleksy biurowe Wadowicka 3, Tertium Business Park oraz budynki F1, F2 i G stanowiące część kompleksu biurowego Dot Office, a także udziały w zrealizowanym przez Grupę Buma kompleksie biurowym Cu Office we Wrocławiu. W dalszym ciągu na zlecenie nowego właściciela realizujemy prace budowlane budynku C powstającego w ramach kompleksu Wadowicka 3 oraz budynku B należącego do Tertium Business Park, a także wspieramy ich komercjalizację. Ponadto spółki Grupy Buma świadczą na rzecz nowego właściciela usługi facility i property management.

Jeśli chodzi o planowane inwestycje biurowe mamy w naszej ofercie nowy kompleks biurowy TEN Office w doskonałej lokalizacji - przy ul. Tischnera w Krakowie. To zespół dwóch budynków klasy A oferujący łącznie 32 tys. mkw. powierzchni biurowej z bogato rozwiniętą strefą socjalną i licznymi udogodnieniami dla najemców. TEN Office jest wynikiem projektu, który umożliwia dopasowanie powierzchni do indywidualnych potrzeb klienta. Podobnie jest w przypadku dwóch budynków – L2 i M, które zostaną zrealizowane jako ostatnie etapy budowy kompleksu biurowego Dot Office w Krakowie.

Dot Office w Krakowie, mat. Buma

To inwestycje „szyte na miarę”, będą realizowane pod klienta. Oprócz nowych projektów mamy również w ofercie powierzchnię biurową w budynku L1, najnowszym wśród wybudowanych w ramach Dot Office. W naszym banku ziemi mamy grunty zarówno pod inwestycje biurowe jak i mieszkaniowe, co daje nam duży komfort. W planach mamy kolejne, nowe akwizycje. Oglądamy różne działki, ale trzeba powiedzieć, że trudno jest kupić ciekawy teren. Jednak, jak każdy deweloper, trzymamy rękę na pulsie.

