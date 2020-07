Koronawirus nie ostudził popytu na biura w regionach

W pierwszej połowie 2020 roku do użytkowania oddano obiekty o łącznej powierzchni 175 600 mkw., z czego najwięcej w Krakowie (ok. 69 100 mkw.), Katowicach (31 100 mkw.) oraz Trójmieście (29 900 mkw.). To 27% mniej niż w analogicznym okresie 2019 roku.

– Spadek w liczbie mkw. oddanych do użytku w I połowie tego roku, wbrew pozorom, nie jest efektem wstrzymania budów po wybuchu pandemii Covid-19. Po krótkich przerwach na niektórych budowach prace konstrukcyjne zostały wznowione, większość deweloperów nie przewiduje znaczących opóźnień w oddawaniu inwestycji do użytkowania – mówi Olga Drela, starszy analityk w Dziale Doradztwa i Badań Rynku w Colliers International.

Popyt wyższy niż rok temu

Całkowity wolumen transakcji najmu zarejestrowanych w I połowie 2020 roku wyniósł 333 tys. mkw., o 9% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Natomiast w samym drugim kwartale 2020 roku wynajęto niemal dwukrotnie mniej powierzchni niż w pierwszym. Od początku 2020 roku najwięcej powierzchni zostało wynajęte w Krakowie (114 700 mkw.).

W okresie od stycznia do czerwca 2020 roku najwyższy udział w strukturze popytu przypadł nowym umowom: 54% (włączając umowy przednajmu oraz powierzchnie na potrzeby własne właściciela nieruchomości). Renegocjacje i przedłużenia obowiązujących kontraktów odpowiadały za 32% zarejestrowanego popytu, a ekspansje za 14%. W samym II kwartale 2020 roku największy udział stanowiły transakcje odnowieniowe – 59%, natomiast na umowy nowe oraz ekspansje przypadło odpowiednio 28% i 13%. W strukturze najemców zdecydowanie przeważały firmy z sektora IT.

- Pandemia Covid-19 spowodowała wzrost niepewności i ostrożności wśród wielu firm, co przełożyło się na wydłużenie się procesów decyzyjnych na wielu polach, także w kontekście najmu powierzchni biurowych. Najemcy, którym właśnie kończą się umowy najmu, są zmuszeni do dokonania pewnych kroków, dlatego też wiele transakcji nadal trwa. Tak jak przypuszczaliśmy, w II kwartale znacznie wzrosła liczba renegocjacji i trend ten z pewnością będzie się utrzymywał. Na rynku pojawia się także coraz więcej ofert podnajmu – obecnie na największych rynkach regionalnych dostępnych jest ok. 70 tys. mkw. podnajmów i liczba ta stale rośnie – mówi Paweł Skałba, senior partner, dyrektor Działu Powierzchni Biurowych w Colliers International.

Wśród największych transakcji zawartych w pierwszej połowie 2020 roku można wymienić odnowienie umowy ABB w biurowcu Axis w Krakowie (20 000 mkw.), transakcję przednajmu firmy Fujitsu Technology Solutions w budynku Fuzja w Łodzi (16 300 mkw.) oraz transakcję klienta poufnego w krakowskim Tertium Business Park II (14 500 mkw.).

Wolna powierzchnia

Na koniec II kwartału 2020 roku na ośmiu głównych rynkach regionalnych do wynajęcia pozostawało 571 600 mkw. powierzchni biurowej, czego wynikiem jest wskaźnik pustostanów na poziomie 10,2% (wzrost o 0,7 p.p. kw./kw.). Najwyższy współczynnik wolnej powierzchni odnotowano w Poznaniu – 14,5%, najniższy zaś w Trójmieście i Katowicach – 6,1%.